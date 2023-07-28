彰化偏鄉特色小學沒人敢去 候用校長神救援將走馬上任

112學年倒數計時開始，彰化縣國中小學無論留任或新任校長即將走馬上任，有兩所經營得有聲有色偏鄉小校校長任期屆滿調往別校，沒校長自願前往，最後派出候用校長接棒，另有一所棒球成績優異的小學也派候用校長出任校長，希望校長新鮮人沒包袱能再創學校佳績。

112學年有5所小學校長由候用校長赴任，除了東山國小學生數227人、新生國小62人，另外3校學生數在百人邊緣。教育處長蔡金田今天表示，候用校長初試身手，他期許處事時思慮周延、果敢決斷，經營校務時安內攘外、守成創新，能勇於執行政策和理想。

彰化縣112學年國中小校長人事底定，大城鄉潭墘國小確定停招，沒校長，原校長調往溪湖鎮湖南國小。偏鄉小校經營困難，大城鄉4年內廢3校已成事實，但相鄰的二林鎮廣興國小、新生國小翻身成功，學生倍數成長。

廣興國小2017年學生數33人創新低紀錄，被列入裁併校名單，校長吳寶嘉到任後規畫文創小青農特色課程，寫計畫爭取上級補助款，也對外向公益社團、基金會、熱心偏鄉教育的公司企業募款，特色課程發展順利並建立口碑，現今學生數107人。

新生國小學生數谷底時44人，校長張富凱3年前到任發現45%學生是弱勢或特殊處遇，另成立太鼓打擊樂社、科技程式設計、智能車、英語等免費社團，還保存校園大象溜滑梯作意象設計，舉辦學童做手工饅頭義賣等畢旅費用等活動，現有學生數62人。

廣興和新生兩國小的校長都符合調動資格申請調往別校，結果校長遴選時沒現任校長自願接手。據了解，小校教職員工人數少，校長可強力領導，且開辦社團、特色課程器材、免費課輔到晚上6點到6點半等費用幾乎半數來自募款，需要校長寫計畫甚至報告，事後寫成果報告以利後續爭取，校長調動時別校校長對前往這些辦學格外費心費力的偏鄉小校都會三思。

員林市東山國小棒球隊是國內少棒常勝軍，經常得到社會熱心體育的人士和社團捐款，過去被發現動支捐款未經過學校主計單位審核，經糾正後，捐款使用回歸行政程序常軌但略顯寬鬆，導致最近兩任校長管理時常遇到內部問題，校長雖各8年任滿走人，但校內事務鬧到教育界皆知，也充滿無奈，因此112年遴選校長也是候用校長擔任。