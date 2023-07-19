學生壁畫登東奧 被更名「上了一課」
許多學校昨在全國教育局處長會議分享國際教育經驗，有學校與日本跨國共學十餘年，共同完成的藝術壁畫於東京奧運展出，遭主辦單位要求將「台灣」更名為「中華台北」，師生卻能藉此「機會教育」；也有學校結合外籍教師發展校訂必修課程、研發技職交流手冊，成為重要國際交流經驗。
教育部推動國際教育超過十年，配合國際教育白皮書二點○，深化國際教育課程。嘉義市文雅國小校長黃金木昨分享時提到，參與跨國專案學習計畫，和日本學生共同完成藝術壁畫，一幅壁畫曾於東京奧運展出，卻被要求把台灣更名為中華台北；他表示，師生最終討論後改成奧運模式，學生更藉此事學習面對國際現實。
台北市蘭雅國中則分享，引進外部資源，設計跨領域課程；台中市惠文高中則結合外籍教師發展校訂必修課程，選定高一全年級辦理為期二個月的文化箱課程。
台師大教務長、國教署國際教育課程計畫主持人劉美慧則提出三項策略，首先要強化學習深度，以概念為本的課程設計，開創學習遷移的機會；強調跨領域課程設計、跨領域教師社群，以議題為中心的探究式學習。第三為注重學校特色發展，學校本位課程發展、整合不同計畫與資源、發展長期的學校特色課程。
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