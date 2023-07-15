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成德高中校車取消家長怒 竹市府：討論解決方案

中央社／ 新竹市15日電

新竹市立成德高級中學校車廠商流標，學生無校車可搭，讓家長氣炸；新竹市政府教育處表示，將與校方討論解決方案或替代方式，以學生能有校車通學為目標。

1名網友今天在社群網站臉書（Facebook）「新竹爆料公社」發文說，學生到成德高中新生報到時，才聽到校方口頭告知校車取消，而學校位置1天只有2班公車可達，交通不便讓新生及家長們感到晴天霹靂。

教育處發布聲明稿表示，經調查，成德、建功及香山3所市立高中校車陸續流標，已提高招標價格尚無法順利決標。為維護學生通學權益，市府將開會研商，與3校討論解決方案或替代方式。

民主進步黨籍新竹市議員楊玲宜告訴中央社記者，教育處不應犯這種低級錯誤或卸責，第1時間就應掌握各校校車決標狀況，如果流標無校車，就應啟動備案與相關配套，即時解決問題，不應放任問題發生，漠視學生家長需求與權益。

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校車 新竹 爆料公社

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