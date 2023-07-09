全家一起瘋 建國中學樂旗隊逆風前行

課後社團活動萎縮成趨勢，需要耗費大量時間的建中樂旗隊卻屹立不搖且屢獲佳績，仰賴的不只是畢業學長回頭提攜學弟，還有學生到場必定出現，「簡直跟隊員一樣」的家長後援會。

每年暑假是台北市立建國中學樂旗隊最忙碌的時間，不僅要籌備招生，還要集訓備戰出國比賽。今年樂旗隊的目的地是美國2023世界盃行進樂隊大賽（WAMSB World Championships），將在16日啟程。

賽前的某個週六，樂旗隊學生及教練撥空接受中央社記者採訪，他們剛結束一整天約8小時的例行團練，衣裳出現濕了又乾的白色汗漬，疲憊用鼻子就可以聞見。

大部分成員本來就接觸過樂隊或旗隊，大概理解加入樂旗隊勢必會流汗、流淚甚至流血，但仍義無反顧地投入，只因為對學長表演時那強大的形象產生嚮往。

室外指揮何浩星靦腆地笑說，在入隊前就知道這個社團不輕鬆，不包含寒訓、暑訓或賽前集訓，每週固定團練時間就至少要12個小時，「反正我也沒有其他事想做。」

受到少子化影響，建中每屆學生數持續下降，但樂旗隊仍能維持編制，不僅在國內是各校樂隊的強勁對手，還揚名國際，包含2018年第3度拿下世界盃行進樂隊大賽冠軍，去年還帶回被稱為「音樂界奧運」的世界音樂大賽（World Music Contest，WMC）季軍等。

樂旗隊室外教練林義淳指出，這幾年即便能招生的分母變小，但分子仍能維持，比例上甚至有些微增加的趨勢，因為有許多新生是家長彼此分享、推薦而加入，還有一部分是學長拉著學弟進來。

林義淳口中的家長就是15年前成立的建中樂旗隊家長後援會，除了設置會長、副會長、總幹事，還依據參與人數調整組織架構，分成財務組、餐飲組、醫護組、公關組等單位，並會隨著自己的孩子升上高三而卸任。

林義淳在10年前加入樂旗隊時就受到後援會的照顧，如今擔任教練更能體會這面後盾的重要性，包含募款、義賣、接洽旅行社、集訓場地安排、準備飲食等，「後援會對於我們的目標跟生存，都是非常不可或缺的一部分。」

樂旗隊第40屆隊長何書達指出，當隊員及教練忙於精進表演本身，後援會就協助其餘無暇或無力處理的問題，「基本上有我們的地方就會有他們，特別是出去比賽或表演的時候。」

旗隊隊長王譽儒補充，後援會也會在平時訓練時準備補給品、接送隊員往返住家跟練習場地，或是在有人受傷時提供照護，讓其餘隊員可以繼續練習。

儘管佔據生活許多時間，甚至造成傷痕累累，隊員從未為了樂旗隊與父母起過衝突。何書達笑說：「我爸跟我媽都投入很多時間在樂旗隊，跟我差不多了，簡直跟隊員一樣呢。」

不過，後援會成員很謙虛，一邊自稱「打雜的」，一邊遞上運動飲料提醒學生和記者補充水分，還替記者手腳噴上防蚊液，甚至拿出電蚊拍驅趕蚊子。

後援會成員說，作為家長難免擔心孩子的課業成績，但與孩子一同經過高一的震撼教育、目睹同期加入的成員在精神或體力上無法負荷而陸續退出後，仍不間斷地持續投入，就是因為看見另一種教育的價值。

「這個團體讓我們很引以為傲，也讓孩子得到體制外的歷練與能力」，後援會成員權衡後，認為讓孩子投入樂旗隊反而比在意分數更有意思，因為孩子能藉由訓練的苦鍛鍊意志、培養負責任的態度與自律、與同儕建立起難能可貴的革命情感。

建中學務處教師張瑞元指出，建中也有出現社團招生困難的狀況，但樂旗隊之所以能持續運轉，靠的是歷屆學長共同建立起的氛圍，創造一個正向且永續的循環。

除了各屆之間維持強大的垂直連結，還有另外一塊幫助樂旗隊堅持下去的關鍵拼圖就是家長後援會。張瑞元直言，學生能在舞台上閃耀，最重要的就是後援會在幕後出錢又出力。

站在學校的立場，張瑞元認為，樂旗隊學生守紀律的特質能對同儕發揮正面影響，因此希望這個社團能永久經營下去，也對願意付出的家長表達感謝。