影／彰化大村國小一曲「知足」被驚為天籟 受邀波蘭參賽

彰化縣大村國小去（2022）年11月意外接到來自波蘭的電話，邀請參加2023 Victoria Cracow International Choral Competition波蘭克拉克夫國際合唱大賽，大村國小合唱團驚喜萬分並加緊練習，預定本（7）月14日出發，今天到大村鄉公所獻唱，感謝資助他們成行的地方熱心企業和鄉民。

大村國小沒有音樂班，合唱團成立23年，是全國學生音樂比賽童聲合唱B組常勝軍，去年和今年都得到B組特優，去年比賽時一曲「知足」放上YouTube被波蘭WeAreSinging 音樂協會搜尋，驚為天籟，克拉克夫國際合唱大賽主辦人Mr. Petrovic打視訊電話，邀請大村國小參加波蘭第二大城市克拉克夫7月14日至23日舉辦的國際合唱大賽。

大村國小合唱團今天演唱指揮老師林義凱作詞作曲「大庄囝仔愛唱歌」，小朋友唱出「大庄（村）囝仔唱著快樂的歌，希望你聽見我們的歌，能夠快樂一整天。」鄉公所員工和洽公民眾都佇足欣賞。曲罷鄉長賴志銘授旗，祝福33名小團員到波蘭唱出好成績為家鄉大村和彰化縣爭光。

大村國小波蘭行將由校長江淑芳、老師賴相英和林義凱帶隊，已知目前來自世界各國約10隊報名，比賽並無指定曲，各唱各拿手歌曲。賴相英表示，大村國小合唱團準備3首參賽歌曲，第一首國語「知足」、第二首客語「月光華華」、第三首「大庄囝仔愛唱歌」。

到波蘭參賽的旅費約500萬元，師長和團員自籌一半，另一半補助款有彰化縣政府20萬元、大村鄉公所25萬元、禹昌國際企業50萬元、彰盛福盛工業20萬元、全營工業15萬元、賴銘堂15萬元、蘇明玲小姐40萬元、丁光簡單基金會10萬元、瑞技實業10萬及眾多校友3至5萬元捐款。