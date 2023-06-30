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苗縣推高中雙聯制 建臺高中學生啟航赴美接受實體課程

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天出發前往美國緬因州中央中學接受實體課程，展開一個月的參訪與跨文化學習之旅。圖／建臺高中提供
苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天出發前往美國緬因州中央中學接受實體課程，展開一個月的參訪與跨文化學習之旅。圖／建臺高中提供

苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天由教務主任湯富美率團出發前往美國緬因州中央中學（簡稱MCI)，展開一個月的參訪與跨文化學習之旅，讓學生置身於全英語授課情境，校方強調這次邁向國際並與世界接軌的學習之旅，也為建臺的教育寫下新篇章。

苗栗縣政府推動高中雙聯制，去年相繼完成「台加雙聯學制」、「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄，其中建臺高中與美國緬因州中央中學合作雙聯制，兩校互相承認學分與學程，參加學生每周越洋視訊，透過同步、非同步線上教學接受課程，加上暑期在美4周修習實體教學課程，修足學分後，畢業時可取得兩校雙重文憑。

建臺高中校長彭文彬表示，這趟旅程安排許多精彩主題課程，如航太工程、3D列印、機器人和健康醫療，培養學生探究科學、工程、藝術和數學領域的關鍵知識和技能。此外，學生有機會參觀附近的哈佛大學、緬因州立大學、哈德遜研究所、科爾比學院等名校，拓展對高等教育學術殿堂的視野。

他指出，雙聯學制有許多令人驚艷之處，值得分享。建臺參加MCI學習平台的學生有15人，包括高一、二及國三學生，研習與MCI攜手打造的雙聯文憑課程。校方致力以全方位領導所有師生，不斷創新求變，這次學生啟航赴美寫下新篇章；學生親赴美國校園上課，看似平凡，但將經歷一場異國文化衝擊，除置身全英語授課情境，也不會錯過體驗美式生活。

苗栗縣教育處指出，縣內建臺高中、大同高中的雙聯制課程都已在去年下半年開課，一班滿15名學生即可開辦，因採全英語授課，因此招收的國中畢業生需英檢中級以上，含赴美、加實體課程，每名學生一學年學費估計十餘萬元，縣府提供一半補助。

苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天出發前往美國緬因州中央中學接受實體課程，展開一個月的參訪與跨文化學習之旅。圖／建臺高中提供
苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天出發前往美國緬因州中央中學接受實體課程，展開一個月的參訪與跨文化學習之旅。圖／建臺高中提供
苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天出發前往美國緬因州中央中學接受實體課程，展開一個月的參訪與跨文化學習之旅。圖／建臺高中提供
苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天出發前往美國緬因州中央中學接受實體課程，展開一個月的參訪與跨文化學習之旅。圖／建臺高中提供
苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天出發前往美國緬因州中央中學接受實體課程，展開一個月的參訪與跨文化學習之旅。圖／建臺高中提供
苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天出發前往美國緬因州中央中學接受實體課程，展開一個月的參訪與跨文化學習之旅。圖／建臺高中提供
苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天出發前往美國緬因州中央中學接受實體課程，展開一個月的參訪與跨文化學習之旅。圖／建臺高中提供
苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天出發前往美國緬因州中央中學接受實體課程，展開一個月的參訪與跨文化學習之旅。圖／建臺高中提供

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