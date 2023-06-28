畫家諶麗美朴子辦氣韻生動個展 這幅找蟲畫成親子亮點

看靜態畫展也能親子互動，畫家諶麗美即日起至7月2日於嘉縣朴子市梅嶺美術館辦「氣韻生動」水墨個展，其中一幅生命的喜悅壁拓點景作品，經諶畫家以水墨畫筆，細緻繪出近60隻昆蟲包括蝴蝶、瓢蟲及蟑螂等，意外成親子同賞畫的教育亮點；她笑說，會繼續增加畫到100隻，滿足孩子們的看畫展也能找蟲的新鮮感。

畫家諶麗美多年來在藝術創作上不斷學習進修，此次個展以水墨畫的形式展出，包括工筆彩墨、當代彩墨、嶺南花鳥山水等與傳統水墨不同風格呈現，其中她獨創易學習的小布繩用拉的作畫方式，繪出春夏秋冬4幅嘉義山景平原畫作，律動感相當引人注目。

諶麗美表示，大學念文化大學美術系國畫組，繪畫是她的興趣，11年前，啟蒙老師劉長富以「永恆的藝術－阿美」為她寫了一篇油畫個展的序文、教導她在藝術的領域中，需持之以恆，用繪畫來呈現人生的美好，藉這次的展覽與大家共享傳統水墨畫的美感和當代水墨畫的隱喻思維。