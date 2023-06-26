資優生妹妹拚明星高中！爸媽1句話激勵上進 長姐留陰影：提醒我有多爛

當家中有一個以上的小孩時，爸媽難免會從學經歷各方面比較，導致小孩只要表現略遜於手足，就會感到自卑。一名女網友表示，不久前妹妹會考滿級分，爸媽相當引以為傲，開口閉口就是「北一女」，家族對妹妹更是猛誇。但這種氛圍對不擅長讀書的她來說，壓抑又難堪，爸媽還用她當例子來激勵妹妹學習，令女網友心碎大嘆，「我在妹妹旁邊顯得可悲」。

原PO在Dcard發文表示，自己妹妹從小讀書就很強，不久前國中會考放榜，更獲得滿級分佳績，在妹妹選志願期間，爸媽每天在家播放高中前三志願的相關影片，且開口閉口就談北一女，連家族聚會時，親戚們也對妹妹一陣猛誇，「這種快樂的氛圍時不時會提醒我有多爛，每次她被稱讚，我就會覺得很難堪，連他們要請吃飯我也想逃走，我這麼失敗的人，放在她旁邊更顯得可悲」。

原PO坦言，在學業方面一直很自卑，當初她的大學考試考砸，只能根據成績選志願，選了離家裡遠一點學校，就被爸媽嚴厲斥責，「說我讀這樣在哪都一樣，讀那麼遠浪費錢幹嘛」。這讓原PO逃避有關升學事情，只要爸媽一聊學業話題，她就會立刻躲進房間。

原PO說道，爸媽為了激勵妹妹上進讀書，經常說「妳姐很努力但就是考不好，可是妳根本不用看什麼書就考很好了要珍惜」，只要她與妹妹比較一次，心理就多一次折磨。

女網友對學業很自卑，不滿爸媽常用她考不好當例子，來激勵妹妹上進。 情境示意圖。圖／Ingimage

原PO表示，自卑心理影響到她生活各個層面，「我不敢跟厲害的人講話，會害怕好看的人，我的不安全感真的滿到溢出來了，雖然有朋友，但也害怕這麼自卑的我會被朋友發現」。

貼文一出掀起討論，許多網友產生共鳴留言，「以前我姊高中考上第一志願， 每次親戚表揚她時，我都很難受」、「我也遇過跟妳同樣問題，家人還對我說過，『妳不聰明，但很認真所以成績不錯』，我當下很難過，因為他否定我的智商，但後來我覺得不必在乎別人怎麼看我，我盡力就好」、「我也是時不時會自卑的人，每當有這種想法時，我就會找有什麼能充實自己或帶給自己歡樂的事物，我認為不需要和別人比較什麼，做好自己是最棒的」。

也有人提出建議，「書讀的不好，至少可以閱讀課外書籍吧？ 有時間自卑，不如提升自己，變得更有知識」、「我覺得大學是個很好建立自信的地方，因為除了成績還有很多方式能獲得舞台，所以我覺得妳可以多參加不同社團或活動找出自己除了成績之外的閃光點，並慢慢培養自信」、「我發現大學不住家裡的時候是最快樂、最不會被拿去比較的日子，我現在朝著努力讓自己能夠搬出去的目標前進，我覺得這或許是一種方式。我覺得妳也可以給自己一個目標，達成了就對自己說『我很棒』，來慢慢建立信心也是不錯的喔！」。