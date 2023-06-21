考生家長苦等氣炸！高中免試入學選志願「雲林區大當機」 縣府回應了

112學年度高中免試入學今天中午12時開放網路志願選填，雲林區的系統卻當機，家長與考生氣炸；縣府教育處指出，當機原因待查，廠商和中華電信還在搶修，最快今晚可恢復正常。

今年參加國中教育會考的學生今天中午要上網選填志願，卻發現無法登入填選，有家長以為自家電腦壞掉，也有家長在臉書（Facebook）社團貼文，「全國只有雲林主辦學校目前電腦大當機，還無法選填志願，畢業生還在苦苦的等，不知還要等多久！」有網友提到，去年也曾當機。

教育處表示，與得標的廠商並非第1次合作，去年因為瞬間流量太大導致系統當機，但很快就排除了，今年當機原因待查。

教育處強調，縣府在第一時間已請廠商及中華電信搶救，但一直查不出原因，目前請廠商盡快排除問題，預估最快今天晚上可以恢復正常。

教育處指出，免試入學志願選填日期為6月21日中午12時到6月29日中午12時，今天為填選首日，家長及考生只要在截止時間內選填都可以，不會影響錄取志願序。