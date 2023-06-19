本土語擠壓 5校聯盟微課程喊卡

高中本土語必修上路至今一年，各校考量本土語銜接、升學壓力等，多將這二學分安排在高一彈性學習時段，但該時段是課表上自主學習、選手培訓的唯一空堂，教學現場抱怨課綱特色遭摧毀。本報掌握，建中、北一女等五所明星高中與大學合開，每年吸引上千人跨校搶修的微課程，將於一一二學年畫下句點，多校更為因應本土語上路，只能縮編自主學習時數。

彈性課程是高中新課綱一大亮點，本土語必修上路前，每周至多三節彈性課，使學生有充裕時間自主學習，但本土語必修去年上路後，學校多安排在高一彈性課，也有學校想拚一學期趕完本土語，讓另一學期能留下三節完整彈性課，卻遭遇單學期每周要塞二節課，才能滿足二學分，該學期自主學習形同歸零。

北一女、建中、師大附中、中山女高、成功高中五校組成策略聯盟，自二○一九年起，每周三下午安排三節彈性學習，與台大、政大等八所大學開設微課程，每年吸引千名學生搶修。除師大附中將本土語塞在高一上或下學期，其餘四校以聯盟合作、師資不足為由，將本土語安排在高二。

本報掌握，五校微課程確定本學期結束後喊卡，本土語必修便是導火線之一。

台北市教育局向本報證實，五校聯盟微課程確定「轉型」，主因是各校有課程精進調整需求，包含每校課程架構與特色活動互有差異，聯盟綁定時間需考量各校排課時段，如本土語、校訂必修等，各校與大學端也有不同合作方案，與目前聯盟功能重疊。

全中教理事長高孟琳表示，每學期原會請學生撰寫自主學習計畫，自行安排執行時間與進度，本土語上路後，確實縮減到自主學習的時數。他無奈表示，本土語是「國家語言發展法」明訂的部定課程，高中不能不上，就算會衝擊學生自主學習，教學現場只能接受。

教育部說，本土語納為部定課程課綱，所需新增的節數、學分數，是依據語發法相關規定進行最小修訂，不調動現行部定領域、科目課程節數、學分數，避免過度干擾各校課程教學規畫，因此彈性學習時間每周上限仍是三節，高中職學生修業年限中，自主學習合計應至少十八節，學校仍需依相關規定實施自主學習。