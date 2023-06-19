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本土語淪營養學分 教團：應改選修

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

本土語必修上路一年，有教團發現，本土語政策沒做好師資、課程安排，高中階段又面臨升學壓力，反而淪為學生自習、打瞌睡的「營養學分」，建議高中階段應調整為選修，減輕學生學習壓力。也有家長認為，選擇在教室以課程教學方式學習母語，是事倍功半、效率非常差的方法，應改在生活中實踐，或從家庭教育無著手的效果才是最好。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，本土語政策未做好完善師資、課程安排，課本內容甚至連本土語流利的家人長輩都看不懂，學生興趣低落，幾乎要淪為「營養學分」。

此外，本土語課應注重聽與說，不該讓考試降低學生的學習意願、變成一堆音標和奇怪的繁體字，應調整成選修，減輕學生負擔。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，本土語政策立意良善，但應從家庭教育著手，在生活中實踐，效果最好，選擇在教室以課程教學方式學習母語，是事倍功半、效率非常差的方法。

一名家長曾向國教行動聯盟理事長王瀚陽反映，孩子班上的閩南語老師是一名退休公務員，上課放影片、放歌，再隨機和學生用閩南語聊天，全班九成學生幾乎都在滑手機、聊天，顯見若教師只有語言認證，卻沒有教學經驗，非常不ＯＫ。

本土語 閩南語

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