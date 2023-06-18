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克服多重障礙病痛熱愛上學 陳偉亮獲嘉縣縣長獎肯定

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋國小多重障礙學生陳偉亮（左三）克服病痛熱愛上學，縣長翁章梁（右二）今頒獎肯定。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋國小多重障礙學生陳偉亮（左三）克服病痛熱愛上學，縣長翁章梁（右二）今頒獎肯定。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今在創新學院舉辦縣長獎頒獎典禮，布袋國小特教班學生蔡偉亮患有過動、遲緩、癲癇等多重障礙，連日常自理都有困難，仍堅持每天到學校學習，堅定學習的精神獲縣長獎肯定，他領獎前怯怕先到場外休息，縣長翁章梁直接在場外頒獎肯定他。

蔡偉亮的母親鄭季涵說，亮亮患有過動、遲緩、癲癇等多重障礙，日常生活中吃飯、如廁、走路等都無法自理，因為膝蓋無力，無法久站，走路需要攙扶牆壁，但也時常跌坐在地，腳上有許多大大小小的傷疤，仍喜歡到校學習，她以亮亮為榮。

鄭季涵說，亮亮在日常生活中需要仰賴他人協助，一路走來非常感謝老師陪伴，受到布袋國小校長及特教班導師陳聖愛、陳俊志照顧，才能有榮幸領到縣長獎；在家中也感謝婆婆與大伯支持，幫忙照顧亮亮，讓她能無後顧之憂，外出工作分擔家計。

因領獎典禮現場人潮較多，蔡偉亮顯得有些緊張怕生、情緒有些不穩，未至禮堂上台接受表揚，縣長翁章梁知道後，特別在門口與蔡偉亮及家人拍照留念，特別在獎狀簽上「偉亮加油」，為亮亮加油打氣，大力肯定積極求學精神。

癲癇 翁章梁 嘉義

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