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廢校30年 花蓮山興國小老校友修繕閒置宿舍重現風華

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣鳳林鎮吉拉卡樣部落耆老以阿美族傳統方式整修山興國小廢棄教師宿舍，今天啟用。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林鎮吉拉卡樣部落耆老以阿美族傳統方式整修山興國小廢棄教師宿舍，今天啟用。記者王燕華／攝影

花蓮縣鳳林鎮山興部落是依傍海岸山脈的原住民村落，和許多偏鄉一樣，面臨人口外流的難題，山興國小廢校30多年，當地吉拉卡樣協會爭取經費，一群平均70歲的部落校友，以竹子、茅草等阿美族傳統建材，修繕廢棄教師宿舍，盼作為基地，吸引志工到此打工換宿，帶動部落發展。

吉拉卡樣協會（山興社區發展協會)透過花蓮縣社區規畫師駐地輔導計畫，爭取20萬元改造閒置空間，約10名山興國小畢業的社區長輩投入改造工作，他們上山砍竹子、取茅草，忙了2、3個月，以阿美族傳統方式改造，竹子立面、茅草屋頂和阿美族傳統菱紋相當吸睛，內部擺上數十年前老照片，今天啟用。

68歲的協會理事長黃仁忠也是其中之一，儘管畢業50多年，他還記得，當年學校人數不少，一班30到50人。修繕過程喚起兒時記憶，想起被老師叫到宿舍寫功課，期許要用功讀書的情景，他說，這次整修，大夥兒一起為母校努力特別起勁，每天嘻嘻哈哈非常開心。

計畫撰寫人張馨云表示，山興國小約在30年前廢校，教師宿舍也閒置，這次修繕，長輩們投入的熱情超乎預期，看到他們身體力行為部落付出，希望感染年輕人一同關注自己的部落。

老宿舍改造後預計成為駐村基地，吸引志工、年輕人到山興以工換宿、打工假期或是田野調查，暑期工讀的青年也可以有一處舒適的休息空間。

張馨云說，山興以阿美族為主，也有客家人、撒奇萊雅族，過去以有機農業聞名，但人口外移、老化，實際居住不到100人，部落產業停滯，去年獲花蓮林管處輔導投入林下經濟，有2戶種植椴木香菇，今年收成不錯，要擴大產量，今天同時透過月桃葉椴木香菇肉粽體驗活動推廣。

花蓮縣鳳林鎮吉拉卡樣部落耆老以阿美族傳統方式整修山興國小廢棄教師宿舍，今天啟用，部落族人歡慶。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林鎮吉拉卡樣部落耆老以阿美族傳統方式整修山興國小廢棄教師宿舍，今天啟用，部落族人歡慶。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林鎮吉拉卡樣部落一群平均70歲的耆老，為母校山興國小整修廢棄教師宿舍。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林鎮吉拉卡樣部落一群平均70歲的耆老，為母校山興國小整修廢棄教師宿舍。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林鎮吉拉卡樣部落耆老整修山興國小廢棄教師宿舍，內部放上黑白老照片。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林鎮吉拉卡樣部落耆老整修山興國小廢棄教師宿舍，內部放上黑白老照片。記者王燕華／攝影

阿美族 宿舍 花蓮

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