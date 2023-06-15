染髮不能上台領獎？ 校方：誤解

雲林縣一所國中校長遭指控，日前朝會時當著全校師生表示「畢業生如有染髮，不能上台領獎，學生染髮可能被視為藥物濫用」，此舉引發學生及家長抗議。昨校方及縣府教育處均表示，校長在宣導藥物對身體的危害，是學生誤解，未明令染髮畢業生不能上台領獎，但有兩名學生證實，校長確實有宣達染髮不能上台領獎，可能因事件被公開有壓力才改口。

網友在臉書透露，該名國中校長在朝會表示，學生染髮可能被視為藥物濫用，並要求畢業生有染髮者不得上台領獎。此訊息讓網友批評「荒謬」。

記者昨向學校查證，兩名學生均證實校長確實有提及染髮不能上台領獎。染髮的女學生說，畢典彩排原本預定上台領獎，卻突然被叫下台，理由是「校長說的」，若因染髮不能上台領獎感覺很可惜。另一名男學生說，用染髮限制上台太過主觀且有偏見，此事被爆出後，校方就改口稱可上台。

有家長表示，限制染髮學生上台領獎，就是剝削學生權益，學校或許可跟學生討論，強硬規定會造成反彈。

校方回應，當天朝會正宣導身體自主權，提醒學生須對自身負管理責任和保護義務，並說明頭髮染劑對十五歲以下青少年恐有傷健康，如同藥物可能對身體造成傷害，因另有宣達事項，可能衍生錯誤解讀。此外，學校沒活動中心，礙於場地限制，畢典若領獎人較多，會派一人當代表，其他人列席。

雲林縣府教育處長邱孝文說，經向校方了解，該校強調未有此規範，應是校長在宣導時遭學生斷章取義，造成誤會。