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潭秀國中學生陳楷翔5A10+作文6級滿級分 該校首位會考榜首

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國中會考成績出爐，台中市有7人滿級分，潭秀國中應畢業生陳楷翔5A10+，作文6級滿級分，是潭秀國中創校以來首位會考榜首。記者游振昇／攝影
國中會考成績出爐，台中市有7人滿級分，潭秀國中應畢業生陳楷翔5A10+，作文6級滿級分，是潭秀國中創校以來首位會考榜首。記者游振昇／攝影

國中會考成績出爐，台中市有7人滿級分，潭秀國中學生陳楷翔5A10+，作文6級滿級分，是潭秀國中創校以來首位會考榜首。

同學查榜時發現他滿級分，現場驚喜歡呼，他卻很淡定，師長說，陳楷翔非常自律穩定，不補習也不熬夜讀書，國中三年考試都保持全校前三名。

陳楷翔表示，他會考前得水痘，在家隔離，有一點忐忑，擔心無法赴考，還好考前兩天即康復；他父母都是記帳士，有姐姐和弟弟。

他表示，父母的工作需要很嚴謹，這點也影響到他，他高中第一志願是台中一中，未來希望就讀台大會計系，接棒父母的工作。父母平常不會緊盯他的功課，只交代他要做好自己的事，這次會考滿級分，他自己也很訝異。

他曾在模擬考雖曾考出5A10+，但作文不曾拿到6級分，他感謝國二時國文老師特別指導，會考前導師幫他將學校的書送到他家，讓他專心在家準備功課。

他喜歡看電影、看書及打電動，個性自律，只有假日才打電動，會考前全心準備考試，不碰電玩；每天早上6點30分起床，學校上課及晚自習，晚上11點前就睡覺，沒有補習。

他說學校晚自習從晚上7點到9點，二小時可以看很多書，如果好好吸收，晚上回家就不用再複習；他會訂定複習的行程表，英文及國文每天一定要唸，多背單字，有益於閱讀測驗，一天只複習2至3科，比較不會太過複雜。

陳楷翔說，會考沒有很難，但一定要穩住，第一天社會科他有點失常，才壓線通過，呼籲學弟妹不能完全放鬆，但也不用太緊張，想好自己要讀什麼學校，訂定目標持續努力。

潭秀國中校長晏傳嫘表示，學校透過常態性的素養導向教學引導孩子，很開心看到孩子滿點表現，除了孩子認真及家庭教育的影響，也感謝學校老師對孩子盡心盡力的陪伴和指導。

會考 滿級分 父母

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