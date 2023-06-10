從空軍子弟學校到營區 宜蘭南屏國小畢業生重返舊校地

宜蘭南屏國小前身是空軍子弟學校，民國83年遷址。校方昨天舉辦畢業生尋根溯源國防教育，帶即將畢業的6年級學生進入營區，體驗迷彩著裝、電子模擬打靶、空氣鎗模擬打靶等，南屏國小教務主任趙健成幼時曾在舊校區念書，故地重遊更是感慨萬分。

南屏國小前身中央航空學校子弟學校，民國23年成立於杭州，38年國民政府遷台，金六結當時有日本時期建成的北機場，國民政府又設立通信兵學校，軍人子弟需要小學，39年便在此地復校，55年紀念空軍烈士李南屏，更名南屏國小。

南屏國小民國80年左右，因當地容易積水，以及宜蘭縣府有意合併數間學校，家長與校方四處奔走，爭取遷校到現址，避免被合併的命運，舊校區則被畫入金六結營區，等閒不得進入。南屏國小遷址後，仍常常舉辦「回老家」的活動，民國105年左右，由於軍方時程問題，再加上後續遭遇疫情，停辦數年。

南屏國小今年重新爭取復辦，昨天上午先由校長夏明義向畢業生們講述校史，下午再進入金六結營區陸軍步兵153旅。同學們體驗戰鬥著裝與迷彩偽裝，隨後到步槍模擬訓練館，電子模擬T91步槍射擊，再實際操作製成T91造型的空氣槍射擊。學生們一開始還有些害怕，射擊過一次後卻意猶未盡，搶著體驗第二次。