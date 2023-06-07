新北市文化國小是淡水區網球運動重點學校，原本的網球場，場地坑坑疤疤，排水問題多，經新北市議員陳偉杰爭取補助三百多萬元，翻新網球場及改善週邊排水工程，今(7)日舉辦啟用儀式，網球場週邊還有日本藝術家大石曉規先生(Akinori Oishi)的藝術創作，湛藍的網球場，搭配一邊白色鮮明專屬的Q版小小人物，象徵觀眾，相當有創意。

新北市議員陳偉杰表示，文化小小選手們每天在球場練球揮灑汗水的身影，是獲得網球比賽佳績的最好證明，同時也必需要有完善的場地才能夠培育運動人才。

另外文化國小校長蘇穎群表示，網球場周邊環境美化結合來自日本的藝術家－大石曉規(Akinori Oishi)的藝術創作，湛藍的網球場，搭配一邊白色鮮明專屬的Q版小小人物，象徵觀眾，角落有Aki fish在場地兩端設計文化及Aki專屬簽名Bar，向溫布頓網球賽球場致敬，也讓球場保留了一份童心童趣。

校長蘇穎群指出，與大石曉規的緣分要由2020開始說起，當年疫情期間，在淡水文化國小的創作，從教室、洗手間、體育館、操場、樓梯間都有微笑小人物的蹤跡。童心未泯的Aki，與小朋友們運用自己的手來留下豐富的顏料色彩，拉近了藝術與人的距離，也呼應了創作與環境和人的連結，就在我們生活中。

啟用典禮除了陳偉杰議員開球外，也會有文化國小的網球隊表演，讓大家知道網球是個很有律動、節奏的球類活動，在吳若暄教練及周香伶助教的教導下，學校的網球選手們屢獲佳績，新北市111學年度小學網球錦標賽獲得國小男生組團體賽亞軍，個人賽也有多人獲獎，還有一年級劉沛妍同學參加111年四維膠帶盃全國學童網球錦標賽，榮獲二年級女子組單打第五名。網球場的啟用，加上藝術家Akinori San的駐校創作，也讓藝術充滿校園。期待改善後的網球場帶給學生們更多更好的練習經驗，讓學生們有更棒的表現，屢創佳績，今天的文化將超越昨日的文化。