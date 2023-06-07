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新竹「最強國中生」林沛萱 U20亞青田徑奪雙銅

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
消息傳回台灣，楊文科、新竹縣政府教育局長楊郡慈等人，由衷為她喝采，今天透過視訊方式表達恭喜。記者郭政芬／攝影
消息傳回台灣，楊文科、新竹縣政府教育局長楊郡慈等人，由衷為她喝采，今天透過視訊方式表達恭喜。記者郭政芬／攝影

新竹縣芎林國中「最強國中生」林沛萱6日在韓國的U20亞洲青年田徑錦標賽中，創下一日雙銅的驚奇紀錄，林沛萱以15歲之齡挑戰比賽，先於女子七項全能比賽獲得銅牌，25分鐘後再參加女子跳高決賽，以追平生涯最佳紀錄1公尺82奪銅，一日雙銅的優異表現，讓新竹縣長楊文科也讚美「最強國中生封號實至名歸！」今天也透過視訊，當面對林沛萱表達恭喜。

2023年林沛萱不斷以15歲的國中生之齡，刷新各項紀錄，今年4月先在新竹縣主場的112年全國中等學校運動會，跳出1公尺82成績，在跳高、五項全能均衛冕金牌，並以跳高的優異表現，獲得亞青賽、亞錦賽的國手資格，更是台灣田徑史上第一位達標亞運的國中生。

林沛萱在全中運結束後，緊接著備戰在日本的木南道孝田徑紀念賽，並於女子七項全能賽初試啼聲，取得4988分的佳績，位列第六名。隨後於6月前往韓國醴泉郡，參加U20亞洲青年田徑錦標賽。

在U20亞洲青年田徑錦標賽中，林沛萱先於女子七項全能出賽，在跳高項目表現優異，保持領先位置，不過同為18歲的烏茲別克女將Ugiloy Norboeva、日本女將林美希表現更加優異，林沛萱以5070成績獲得銅牌。

林沛萱在七項全能最後一場800公尺結束25分鐘後，接續參加女子跳高決賽，與20歲印度女將Pooja成績同為1米82，不過林沛萱因在1米80多試跳一次，由Pooja獲銀、林沛萱奪銅。林沛萱以15歲之齡，單日獲得雙銅，再為「最強國中生」的傳奇添一筆紀錄。

教練鍾彩榮說，林沛萱練習認真、表現出色，去年冬天開始練習女子七項的標槍，循序漸進安排她的訓練計劃。林沛萱原本以跳高獲得國手資格，經過爭取參加女子七項全能，她的表現也不負眾望。這場賽事成績原先設定以女子七項全能成績5050、跳高1米80為目標，林沛萱都順利達標且更突出，不過對手表現都很優異，創下一日雙銅的紀錄，林沛萱也十分開心。

林沛萱獲得佳績的消息傳回台灣，楊文科、縣府教育局長楊郡慈由衷為她喝采，今透過視訊方式表達恭喜，楊文科說，林沛萱的「最強國中生」之名當之無愧，也是新竹之光，期許林沛萱未來能持續突破，為田徑寫下歷史的新頁。

國中生 新竹 楊文科

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