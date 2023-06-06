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貧窮限制想像？國際學校醫師父母太普通 她揭師常說1句話：太現實

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／Ingimage
學生示意圖。圖／Ingimage

國際學校學費較一般公立學校高昂，並非每個家庭都有能力負擔。一名畢業於國際學校的網友在Dcard分享自身經驗，針對身邊同學家庭背景、相處下來的個性及英文程度等層層解析，解答外界對國際學校的想像。

原PO表示，也許很多人會很驚訝，基本上在社會中大家認知的高薪工作，如醫師機師等，其實在國際學校中可以說是「非常普通」，甚至是偏低的。原PO指出，很多看似不起眼的同學，實際上家庭背景都很不得了，家長有可能是知名藝人、建設公司老闆、科技業大老等大人物。

原PO提及，還是有許多家長不是非常有錢，但決定把小孩送進國際學校的案例，也因此常聽到班導說「要跟同學打好關係」，搞不好未來會需要同學的幫助。而談到同窗個性，原PO表示大眾可能會有「王子病」、「公主病」這樣先入為主的想像，但她駁斥「不會！完全不會！」

以原PO經驗來看，「反而是公校比較多這種學生」，自己遇到的同學們都非常好，她認為可能和家庭環境有關，大部分人都相當樂觀、開朗。至於國際學校生的英文程度都相當優秀嗎？原PO則直指關鍵在於「分班不同」，通常全英語授課的「國際部」能力會優於「雙語部」，另外如混血、外籍生也不少，學生比起考試更會「聽」、「說」。

「有些人會覺得，學生可能是透過金錢換取學歷」，原PO不否認，有錢當然會有較多資源可以利用，也擁有更多機會，但她看到的是，考上好學校的多數人是真的有實力，而且在各個領域上閃閃發光；即便不擅長讀書，卻都有自己的專業領域，如美術、音樂、設計等等，最後都考上相關領域、有名望的學校，希望大家不要「一竿子打翻一船人」。

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