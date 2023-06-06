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全國第二屆線上小中英語單字比賽 完美落幕！

聯合新聞網／ 力宇教育
圖／力宇教育提供
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「AI上學盃2023全國線上英語2000單字比賽」於4月22日上午10點至12點順利舉辦，應試學生近千名，應試率高達99%，本次比賽已圓滿落幕。

因應去年第一屆單字比賽受熱烈響應，力宇教育再次舉辦線上英語2000單字比賽，內容包括「字彙英選中」、「字彙中選英」、「字彙例句測驗」、「字彙選擇」4項測驗，今年力宇教育不僅再次請來聯合學苑，更邀請台灣三星電子共同協辦本次競賽。

聯合學苑表示，這次比賽除了提升學英語能力外，將提供成績優異的學生「好讀周報」，呼應國中會考出題趨勢，紙本報紙搭配名師影音講解跟閱讀測驗，幫助學生有效理解長文，提升跨領域的閱讀能力，豐富的國內外時事議題文章更可拓展多元觀點，培養同理力與思辨力，充實大考寫作素材。

圖／力宇教育提供
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力宇教育表示，在雙語政策的推動下，學生的雙語能力愈發重要，為提升學生英語能力並因應未來參加英檢初級或國中會考，透過線上平台舉辦英語單字比賽，刺激學生自主加強英語單字。

圖／力宇教育提供
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本次測驗內容較上一屆提高了難度，但還是有表現非常優秀的學生，來自新北大毅校國中組第一名的吳同學用全英語表示︰「在考前花了很多時間複習英語單字，在閒暇時間也常常閱讀英文書籍和影片，希望大家開始使用AI系統學習，相信大家的英文都會有所提升。」

【AI上學盃2023全國線上英語2000單字比賽】得獎感言:

【AI上學全國第一數位指導班】

AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合，利用「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學，不僅能夠在傳統團班教學中運行，亦能夠直接轉換為新型態的「真人數位個別讀書指導班」。

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力宇教育 英語能力 雙語政策 會考 升學

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