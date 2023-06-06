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全校首隻畢業「狗」！拉拉溫柔伴特教生見驚喜改變 優雅領證書留感動一瞬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
學習輔助犬Pretty3年來隨領犬員余承蕙（中）每周四到明華國中陪伴特教生上課，如今一同畢業。圖／明華國中提供
學習輔助犬Pretty3年來隨領犬員余承蕙（中）每周四到明華國中陪伴特教生上課，如今一同畢業。圖／明華國中提供

高雄市明華國中出現相當特別的畢業生，是隻12歲拉不拉多學習輔助犬Pretty，牠每周四隨領犬員余承蕙到校陪伴特教生上課，隨著主人一起畢業，校方頒發首張狗狗畢業證書，留下奇特的紀錄。

Pretty毛色烏黑明亮，性格溫馴優雅，2018年因耳疾從導盲犬退役，由余承蕙家人領養，經國立屏東大學特殊教育中心訓練成為學習輔助犬。2020年9月起隨余承蕙進入明華國中就讀，每周四在簡妙津老師引導下，陪伴特殊生與高關懷學生。

校長鄭志昇說，特殊資源班有一名視障生及45名拒學或高關懷的特教生，最初Pretty是被安排引領視障生，結果在班上大受歡迎，反而成為大家上課的動力，也提升拒學生上課意願。

「透過觸摸、擁抱及遊戲，神奇地穩定特教生情緒」，鄭志昇說，Pretty3年來在明華國中激勵許多學生對生命產生熱情與鬥志，貢獻良多，因此特別安排領畢業證書的特別橋段，為畢業典禮留下感動的一刻，未來牠會隨余承蕙同學到新學校報到。

【中央社】

高雄市明華國中今年畢業生除了「人」，還有「狗」，校方今天頒發畢業證書給學習輔助犬Pretty，表揚「她」3年來在校陪伴學生一起完成學業，「她」也成為明華首隻畢業狗。

明華國中發布新聞稿表示，Pretty是1隻12歲拉不拉多犬，因身體因素從導盲犬退役，成為學習輔助犬；當時國立屏東大學特殊教育中心受教育部委託，結合特殊教育專業與獸醫的跨領域專業，引入受過專業訓練的狗狗輔助學習，Pretty就是在這項計畫中受到訓練的犬隻。

自民國109年9月起，Pretty隨同領犬員三年級學生余承蕙，於每週四至明華服務，經由老師簡妙津引導，陪伴特殊學生與高關懷學生。

校方表示，Pretty脾氣好、十分溫馴，會陪同部分特教生上課，下課時間則會跟更多學生一起玩，儘管Pretty耳朵有宿疾，偶感不適，但面對孩子的觸摸與逗弄，她總是溫和以待，讓學生感受到滿滿的接納與疼愛。

今天Pretty出現在畢業典禮上，引起現場一陣騷動，大家都對這名美麗的「女士」充滿好奇，但她在頒獎台上仍然表現優雅，維持在校3年服務的溫馴姿態，從校長手上領到專屬畢業證書。

明華國中校長鄭志昇表示，Pretty總能穩定某些特教生的情緒，而且對於拒學的孩子，更提升就學意願，目前校內就有兩名這樣的學生，原本對於就學沒有任何動力，因為期待看到Pretty而免於中輟，這樣的改變令人振奮又開心。

鄭志昇說，這3年Pretty在明華校園與學生營造既溫暖又正向的陪伴關係，讓人驚訝學習輔助犬的能量如此強大；今天Pretty和余承蕙一起畢業，未來將與余承蕙到新學校報到，服務更多學子。

學習輔助犬Pretty3年來隨領犬員余承蕙（右）每周四到明華國中陪伴特教生上課，如今一同畢業。圖／明華國中提供
學習輔助犬Pretty3年來隨領犬員余承蕙（右）每周四到明華國中陪伴特教生上課，如今一同畢業。圖／明華國中提供

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