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新竹縣推動閱讀再創佳績　獲教育部閱讀磐石8項大獎

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
十興國小獲閱讀磐石學校獎。記者黃羿馨／攝影
十興國小獲閱讀磐石學校獎。記者黃羿馨／攝影

新竹縣政府推動閱讀風氣成果優異，今年更獲教育部閱讀磐石獎肯定，囊括3項閱讀磐石獎、4項個人組閱讀推手、1項團體組閱讀推手共8項大獎。新竹縣長楊文科今天也於主管會報中，表揚對於閱讀教育有傑出貢獻的學校、教師，感謝他們在推動閱讀的熱情和努力，讓孩子擁有更寬廣的未來。

新竹縣教育局指出，今年「閱讀磐石學校獎」共有3校獲獎，包含六家高中國中部、太平國小、十興國小，各獲得20萬元獎勵金。閱讀推手獎項目個人組及團體組分別有5組獲獎，其中個人組為東興國小教室周幸吟、中山國小教師張依惠、新豐國中教師盧宜宜、北埔國小教師徐新雅；團體組則為興隆國小圖書志工團。

十興國小校長徐發斌表示，校內推動「大帶小悅讀越好」，學長姊化身為小小說書人傳承，也讓學弟妹想效法，從晨光MSSR師長與學生共同閱讀，並運用於生活中，期許學生在不同的學習階段，都能深切的感受書本的無限力量，將所學靈活應用，沉著冷靜來解決問題，以「人文心、科技能、國際觀」的深耕閱讀。

太平國小校長蔡桂榕則說，學校是位於關西鎮邊陲、學生人數僅25人的小校，因此結合「農勤」即涵蓋環保及環境的食農教育，還有「覓藝」帶動創意、美學的美感生活，以及「閱展」則透過晨讀、讀報、議題研究方式，「用閱讀整合生活議題」，深化學生的閱讀力及學習力，日前學生在校內舉辦戲劇公演，從創作、背稿到演出，展現了學生近年的學習成果，殊為不易。

六家高中長年深耕閱讀，圖書館館藏豐富，英文書籍採藍思閱讀分級編目，結合多元文本、數位學習，引領學生啟動學習力。學校設計跨領域校本彈性閱讀課程，如「六家采風」、「擁報全世界」、「達文西密碼」等，以「學貫『六』藝，自成一『家』— 閱讀 plus+」閱讀推動方案，實踐「科學家、文學家、藝術家、生活家、探險家、自造家」的六家學生圖像，培養學生自主探究與解決問題的能力，用閱讀創造學生未來。

新竹縣教育局長楊郡慈表示，新竹縣今年再次榮獲8項大獎，感謝並恭喜得獎的學校、閱讀推手老師及志工們取得卓越的成果，為新竹縣教育發展譜下新的篇章。

太平國小獲閱讀磐石學校獎。記者黃羿馨／攝影
太平國小獲閱讀磐石學校獎。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府推動閱讀風氣成果優異，今年更獲教育部閱讀磐石獎8項大獎肯定。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府推動閱讀風氣成果優異，今年更獲教育部閱讀磐石獎8項大獎肯定。圖／新竹縣政府提供
六家高中獲閱讀磐石學校獎。記者黃羿馨／攝影
六家高中獲閱讀磐石學校獎。記者黃羿馨／攝影

新竹 教育局 食農教育

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