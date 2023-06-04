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一年學費47萬！雙語小學生3國語言嚇嚇叫 還寫code家長驚呆

聯合新聞網／ 綜合報導
學童示意圖。圖／Ingimage
學童示意圖。圖／Ingimage

YouTube頻道「默森夫妻」由夫妻檔安森、默默經營，常和觀眾分享與兒子一家三口的日常。日前「默森夫妻」上傳一支影片分享，夫妻一同去參觀全美語學校的心得，新穎的教學模式讓兩人驚呼連連，卻也揭露背後不斐的「代價」。

影片中，「默森夫妻」參觀一間新北的實驗教育學校，條件上除了離家近，另一方面，也可銜接兒子目前所就讀的幼兒園體系，認為是目前最理想的小學。由於該學區今年才啟動，包括學校整體環境皆為全新啟用，一踏入校園便可見全新洗手台、空氣清淨機等設備，完全顛覆過往對國小的想像。

「完全超乎我們的想像」兩人參觀後直言彷彿置身國外，也表示若小時候自己也待在這樣的環境下受教育，成長過程可能會完全不一樣，「不是好與不好的問題」，但個性、興趣甚至是想法，一定都會和現在有所不同。

安森提及學校課程安排，相較一般制式課程，為了讓學童接軌國際，會特別教授各國政府狀態、體系，也會帶小孩討論聯合國的議題，甚至老師們還會支持對有興趣的議題進行深入研究；外語部分則是全英語授課，包括兒子目前所讀的幼兒園，或甚至未來就讀全美語學校，英文早已是學童習以為常的「學習工具」。

其中令安森覺得很酷的是，學生甚至還會學習第三語言——世界第三大語系的「西班牙文」，參觀時就有看到一位小二生，上台拿麥克風說著一口流利西語。另外，學校還有安排「STEAM課程」教學生寫code，讓學生學習創新、創意，更重要的是教他們「邏輯」。

就連吃飯也讓兩人驚奇。安森指出，學校並非每天供餐，像是周一便會請學生自行備餐，目的是希望家長利用周末帶小孩逛超市，除了讓小孩間接參與備餐的過程，也可提早習慣未來若到歐美環境，恐需自理的日常生活。至於吃飯的過程，學校也會趁機食農教育，藉由食材讓學生了解各國文化。

安森、默默兩人回憶參觀過程，表示學生完全不在乎大人站一旁觀摩，從頭到尾都非常踴躍地舉手發問，似乎一點也不覺得課程乏味。然而一切也都是有代價的，要進入該學校就讀須經過考試、面試，光入學註冊費就得先付3萬，不含交通、教材、制服等費用，一學期學費大約落在22萬元，一年費用大概5、60萬跑不掉，也讓默默坦言「就看你口袋夠不夠深」。

語言 小學 幼兒園 英文 聯合國

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