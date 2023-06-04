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成功高中首位女性畢業生 她伴身障兒讀書與抄筆記

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
成功高中應屆畢業生何彥寶（中）因患有腦性麻痺身體上有缺陷，母親林月香（左）三年來都陪伴孩子上學幫忙抄筆記，校長孫明峯（右）在畢典當天，送上媽媽的畢業證書及專屬制服。成功高中提供
成功高中應屆畢業生何彥寶（中）因患有腦性麻痺身體上有缺陷，母親林月香（左）三年來都陪伴孩子上學幫忙抄筆記，校長孫明峯（右）在畢典當天，送上媽媽的畢業證書及專屬制服。成功高中提供

北市成功高中今年出現第一位女性畢業生，應屆畢業生何彥寶因患有腦性麻痺身體上有缺陷，母親林月香從小四開始陪伴小孩上學、讀書、幫他抄筆記，成功高中校長孫明峯表示，媽媽的陪伴校方都看在眼裡，特定在畢典當天送上媽媽的畢業證書及專屬制服，感謝母愛的偉大。

罹患重度腦性麻痺何彥寶從小身體狀況不佳，成長過程很辛苦，孫明峯分享，彥寶是一個很樂觀、積極向上的孩子，而且非常善良，還會關心同學、老師有沒有吃飽穿暖，而他也相當認真學習，這三年來除了回診、開刀外，幾乎全勤，學測成績更勇奪身心障礙學生升學大專校院甄試，在腦性麻痺類組中獲得全國第二名成績。

孫明峯說，彥寶背後還有一股支撐他的力量，就是其母親林月香，過去因身體因素必須幫助彥寶復健活動身軀，都是由媽媽要幫他做比如拉筋、伸展等，但因為很痛孩子會哭，當媽媽也會不捨，從彥寶小四開始媽媽就變身為書僮，陪著他到學校一起上課、抄筆記等，一路到了高三畢業。

孫明峯表示，媽媽這幾年不辭辛勞的陪著孩子唸書校方都看在眼裡，決定要在畢業典禮當天送上驚喜，在彥寶上台領獎時，校長特別邀請媽媽上台，送上名譽畢業證書、繡有林月香名字制服，寶媽也算是成功高中第一位女性畢業生。

當天氣氛也相當溫馨，大家都為林月香鼓掌、歡呼，林月香也當場穿上校方提供的制服，雖然沒有太多的言語，但從眼神上，可以看出她相當感動，孫明峯也轉述，當天林月香在台上也說「很感動、很感謝」。

母親林月香在畢典現場直接穿上校方為她準備的制服。成功高中提供
母親林月香在畢典現場直接穿上校方為她準備的制服。成功高中提供

腦性麻痺 畢業證書 畢業典禮

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