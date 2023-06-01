與英美日等學校簽雙軌升學 三重高中畢業生可拿雙文憑

新北市立三重高中重視雙語、國際教育，國中部每周5至8節雙語課程，也聘請外語教師協同授課。高中部則提供大學先修課程，111學年度也成立「國際雙語實驗班」，並與多所國外學校簽訂升學合作計畫，讓三重高中畢業生，畢業就能擁有雙文憑及申請國外大學優勢。

三重高中部111學年度成立「國際雙語實驗班」推動雙語教學。圖／三重高中提供

三重高級中學自民國51年創校迄今，學校由原新莊農校舊校舍，蛻變成美輪美奐的綜合教學大樓。各項教學設備也都逐年添購，現已有完善的圖書設備、電腦教室、體育館等。近年學校重視國際及雙語教育，包括建置英語情境教室、數位多媒體視訊互動教室、國際教育融入藝術閱讀學習角等，提供各國語言或文化學習專書。

三重高中學生與德國外師交流。圖／三重高中提供

此外，108新課綱校定必修為「國際溝通」、第二外語（日文、韓文、西班牙文、德文、法文）及國際溝通系列跑班選修課程，培養學生成為具競爭力的世界公民。除特色課程設計外，也積極擴展交流平台，與日本兵庫縣立蘆屋高校、神奈川縣立柏陽高校、神奈川縣立彌榮高校（美術專攻）締結姊妹學校；與日本和歌山縣立古佐田丘中學校締結友好學校；與德國威爾德克卜勒文理中學結為夥伴學校；與三重中央扶輪社合作三重扶少團赴日教育交流活動。

三重高中國中部推動每周5至8節的雙語課程，包括美術、音樂、健教、體育、童軍、家政、表演藝術、生活科技等課程，全面雙語教學。另外，也聘請外籍教師、雙語教師與原學科老師協同授課，讓學生自然浸潤在雙語環境中，提升學科專業同時，也能在教學情境中逐步適應課室英文。

三重高中國中部推動每周5至8節的雙語課程，也聘請外籍教師、雙語教師與原學科老師協同授課。圖／三重高中提供

三重高中111學年度成立「國際雙語實驗班」推動雙語教學，與多所國外學校簽訂升學合作計畫，校內學生皆能參與英國普利茅斯城市學院的國際預科IFY雙軌升學計畫、臺英學士培育計畫、美國箴言高中雙聯學制及日本兵庫縣立大學國際商經學部升學計畫，讓高中部的學生畢業就能擁有雙文憑及申請國外大學優勢，打造未來前瞻卓越的國際人才。

三重高中與英國普利茅斯城市學院的國際預科IFY雙軌升學計畫。圖／三重高中提供

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