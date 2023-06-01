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重視升學、適性發展 樹林高中繁星錄取率新北第4高

聯合新聞網／ 新北訊
樹林高中獲邀參與2023新北市高中國際教育博覽會開幕活動，圖為劉和然副市長與樹中師生一起體驗金工課程。圖／樹林高中提供
樹林高中獲邀參與2023新北市高中國際教育博覽會開幕活動，圖為劉和然副市長與樹中師生一起體驗金工課程。圖／樹林高中提供

新北市立樹林高中重視升學，也強調學生適性發展，包括開設特色選修、第二外語能力及成立自造教育及科技中心，因此善用社區高中優勢，繁星推薦錄取率衝上新北第4、全國第9名，為學生開啟邁向國立頂尖大學之路。

樹林高中教務主任魏文達說，學校早在99課綱便已經實施特色跑班選修課程，在高中三個年段分別開設2學分，八大類型讓學生志願選填，協助學生適性探索，加上教師課程開發動能強，每學年均開出近50門課程，有單科、合科及跨領域開課。

選修課程以地方學為主軸，發展包含文化享讀、樹林生態探索、觀光英文等課程，其中一門跨領域課程「動地理」，以地理科為主並與資訊、國文、英文老師合作，讓學生從自身環境開始探索校園，再透過實地考察走入社區，搭配平板電腦進行數位學習，提高教學的互動性。

樹林高中學生在動地理課程中進行解謎遊戲行前活動說明。圖／樹林高中提供
樹林高中學生在動地理課程中進行解謎遊戲行前活動說明。圖／樹林高中提供

舉例來說，今年開發樹林山佳地區實境解謎，高二學長姐設計關卡帶領校內國七學弟妹一同參與，認識樹林山佳地區的文化與歷史，推廣在地遊程，促進對樹林的在地認同感；此外，課程也培訓選手參加全國地理奧林匹亞競賽，在實察繪圖組項目中為新北市拿下金牌佳績。

樹林高中學生在動地理課程設計山佳實境解謎課程，國七學生合力解出謎底。圖／樹林高中提供
樹林高中學生在動地理課程設計山佳實境解謎課程，國七學生合力解出謎底。圖／樹林高中提供

學校也重視第二外語能力養成，開設日語、韓語、西班牙語、法語及越南語，為少數學校在高中三個年段廣開五種外語課，下學年更將增設德語課程，且第二外語教師來自不同社會領域專業人士，組成跨校社群定時共備，每年12月份配合耶誕節舉辦創意外語卡片競賽及趣味闖關活動，選修不同語種的學生能夠以遊戲闖關方式進行不同語言交流，了解不同國家的文化，拓展學生的國際視野。

樹林高中第二外語多語闖關活動，越南語課程攤位學生擔任關主與同學進行有趣的語言文化體驗互動。圖／樹林高中提供
樹林高中第二外語多語闖關活動，越南語課程攤位學生擔任關主與同學進行有趣的語言文化體驗互動。圖／樹林高中提供
第二外語點亮樹中之最活動，師生搭建多語卡片屋，正式開展韓語課流行舞蹈表演。圖／樹林高中提供
第二外語點亮樹中之最活動，師生搭建多語卡片屋，正式開展韓語課流行舞蹈表演。圖／樹林高中提供

另外，樹中在科技領域的課程，近年發展快速。學校成立自造教育及科技中心，整合學校資源與空間配置，充實師資專業，在高中部開設「樹林創客漾」選修課程，並向國中端延伸開設「創客課程」；課程結合數位加工及機具加工技術，緊扣SDGs理念製作創意作品，讓學生體驗創客精神外，又能兼顧永續發展目標。

新北市立樹林高中 廣告

第二外語 繁星 升學

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