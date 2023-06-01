康橋國際學校 讓學生找到自己的舞台

現今強調多元適性的教育制度下，每個孩子都擁有均質教育的權利，中學階段更是培養多元競爭力的黃金時期，只強調升學與考試的教學早已不符合時勢所趨。而在多樣化的升學選擇中，找到適合自己的志向發展，以有效的學科學習搭配豐富的學習歷程來申請大學，是一門很專業的學問。

康橋每年邀請學長姐傳授讀書與申請大學秘訣，讓學弟妹受益良多。圖／康橋國際學校提供

落實多元選修 均衡學習發展

位於新北市新店區的康橋國際學校，在108課綱還未實施前，就強調均衡學習發展，開設多元課程，提供各式舞台，讓孩子探索自己的潛能，累積成就感與自信，培養面對未來的能力。而這樣的教育方向與孩子的表現也深獲各大學肯定，在2023年的升學表現上成果斐然，目前不論是在國內繁星推薦或是國外升學榜單上都非常亮眼。

康橋國際學校仿照大學選課制度落實多元選修，在課程上由中、外師開設程式語言、樂團、鐵人、平面設計、第二外語、生物藝術、金融戰略、模擬聯合國等課程，讓學生在康橋多元的舞台上，盡情展現學習成果。

2023年繁星推薦錄取臺灣大學心理學系的奚其均同學，積極參與校內外的活動與競賽，長期投入地理奧林匹亞的學習，並在高中時參加地奧競賽，榮獲團體專題組銀牌和團體海報組佳作，更獲得國手選訓營的資格。在康橋就讀12年的其均分享，這是一所不會侷限學生興趣，鼓勵多元發展探索的學校，讓她在各種課程、社團與活動中找到未來的方向。

康橋管弦樂團榮獲多次全國賽冠軍。圖／康橋國際學校提供

一對一升學輔導 量身打造學習目標

在康橋的中學階段，每個學生都擁有一對一的國內外升學輔導，透過專業升學輔導老師協助，找到最適合自己性向及興趣的未來發展，並量身打造學習目標及策略。孩子在經過課程諮詢後，完全可以自由選修、試上，然後加退選，盡情探索。

中學部的彭晨朔同學選擇了雙軌升學，除了以繁星推薦錄取臺灣大學經濟學系，也獲得加州大學爾灣分校及新加坡南洋理工大學入學資格。彭晨朔同學表示，學習不是一蹴可幾，而是長期努力的成果，在康橋的學習生活中，有機會接觸各個發展面向，探索豐富學習歷程，只要能充分利用學校的學習資源和老師們的專業能力，對升學或未來的方向就會有幫助。

康橋提供優質舒適的住宿環境，免去孩子舟車勞頓增加學習時間。圖／康橋國際學校提供