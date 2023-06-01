金山高中 北海岸最優質閃亮的明星社區高中

特色綜合高中 提供多元適性學習

金山高中以創新、關懷、多元作為學校願景，是一所提供學子精彩豐富學習的公立綜合高中，並提供學生住宿申請及專車直達接送，便利學子前來就讀。畢業後可同時報考學測及統測，是升學一大優勢。

學校設置學術學程(社會與自然學程)，以及職業學程，包括餐飲管理、觀光事業、電子商務、商業經營管理四大類學程。透過高一不分群試探、高二學程分流、高三分科專精的課程規劃，協助學生適性適才發展。此外，學校另一個特色為設置原住民藝能專班，致力推展傳承原住民族藝術文化傳統，已培育出無數卓越的原住民族菁英人才，包括議員、明星與國際級藝術大師。

金山高中原住民藝能專班畢展盛大公演。圖／金山高中提供

辦學績效卓著 各類競賽獲獎連連

金山高中以提供優質全人教育為己任，讓在地學子免除舟車勞頓。歷年的升學均有優秀的畢業生錄取台大、清大、交大、成大、政大等頂尖大學，讓繁星計畫在北海岸地區綻放閃耀光芒。

金山高中餐飲學程的李冠慶同學榮獲新北市技能競賽優等獎。圖／金山高中提供

學校各學程學生表現卓越，在新北市與全國競賽皆有亮眼成績。餐飲學程學生在各項餐飲廚藝大賽、咖啡拉花飲調大賽及麵包烘焙大賽，是得獎的常勝軍；電子商務學程開設指導學生如何成為直播主的特色課程，更獲得媒體大幅報導。其他如科展、小論文及電子書製作大賽，也都有優異的表現。此外，金山高中自造教育團隊更榮獲111學年度新北市教學卓越獎，致力推廣科技(STEAM)教育，擴大偏遠地區學生的視野與實踐社會責任。

推展國際教育 立足在地鏈結全球

金山高中致力推動國際教育，目前與美國紐澤西羅倫斯高中合作線上教學，與日本廣島河內高校進行師生互訪交流，透過課程交流學習，了解並提高國際視野和跨文化能力。疫情解封後更積極踏出腳歩，接待泰國萊吉娜高中，深化學生們的國際教育體驗，培養跨文化溝通技巧和全球化思維。未來預計將觸角延伸至韓國，與當地高中及大學簽訂姐妹校，積極拓展學生國際視野。

金山高中與泰國萊吉娜高中師生進行國際交流。圖／金山高中提供

成立多元社團 幫助學子跨域展能

除了優質的特色課程與精進的教學，金山高中課外活動也精彩豐富，籃球隊在新北市高中錦標賽中獲得季軍，排球隊更在新北市高中錦標更囊括高中男子組冠軍和女子組亞軍。管樂團則在全國音樂比賽獲得優等，各式社團成果表現豐碩，突顯學校重視學生多元發展，藉由提供多樣化的社團活動及校外活動，培養學生跨域能力，讓學生站上多元展能的亮麗舞台，幫助學子追求夢想，達成自我實現。

金山高中管樂團連年榮獲全國音樂比賽優等獎。圖／金山高中提供 金山高中男女排球校隊連年榮獲市賽冠亞軍。圖／金山高中提供

金山高中校長陳玉桂強調，未來將持續精進教育品質，以學生為學習主體，強化教學效能，推動國際雙語、科技及數位學習，充實學生學習經驗。讓學校成為北海岸國中畢業生的首選優質學府，培育學生擁有挑戰世界的競爭力，幫助學生探索自我，適性揚才，迎向未來。

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