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台東小五女生保護自己勤練角力 獲「總統教育獎」殊榮

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣岩灣國小五年級生姜可心，不僅是全國角力賽事奪牌常勝軍，家境清寒的她，更是媽媽的心靈支柱，也是教練的小幫手，優異表現榮獲「2023年總統教育獎」殊榮。記者尤聰光／攝影
台東縣岩灣國小五年級生姜可心，不僅是全國角力賽事奪牌常勝軍，家境清寒的她，更是媽媽的心靈支柱，也是教練的小幫手，優異表現榮獲「2023年總統教育獎」殊榮。記者尤聰光／攝影

台東縣岩灣國小五年級生姜可心，不僅是全國角力賽事奪牌常勝軍，家境清寒的她，更是媽媽的心靈支柱，也是教練的小幫手，優異表現榮獲「2023年總統教育獎」殊榮。

岩灣國小校長李怡宏說，從可心身上，不時可以看到逆境成長的樂觀及積極態度，允文允武的她，表現成為學校的模範表率，得總統教育獎實至名歸，也是學校的榮耀。

縣長饒慶鈴今天前往學校貼紅榜，與可心相見歡，除恭喜她獲得總統教育獎外，並鼓勵她要堅持自己的目標和理想，勇往直前，拼出美好人生。

可心小時候，父親因故過世，家中僅母親支撐全家經濟，還得照顧2個小孩，身為老二的可心自小就非常懂事乖巧，和姊姊一起幫忙媽媽做家事，減輕媽媽負擔。

就讀小一時，可心看著姊姊練角力，感覺可以保護自己，於是也加入角力的行列，沒想到她愈練愈有心得，也因此獲獎無數，參加縣級或全國賽事，可以說是常勝軍。

「練角力，身上沒有傷，就不要練了。」姜可心說，要練角力就一定有代價，身體受傷是家常便飯，但這些傷也是給自己成長的動力，堅持不要輕易放棄。

教練王紹文說，可心的母親曾因家庭經濟壓力，一度心情低落，可心此刻就當起媽媽的心靈支柱，鼓勵媽媽堅強，像她練角力一樣，「不怕吃苦，度過任何困境」。

他說，目前就讀五年級的可心，自我要求高，凡事都能以身作則，訓練過程中從不喊苦，有時還會充當小助教，所要求的動作技法，也不藏私的熱心教授學弟妹。

姜可心（左）說，要練角力就一定有代價，身體受傷是家常便飯，但這些傷也是給自己成長的動力，堅持不要輕易放棄。記者尤聰光／攝影
姜可心（左）說，要練角力就一定有代價，身體受傷是家常便飯，但這些傷也是給自己成長的動力，堅持不要輕易放棄。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（左）今天前往學校貼紅榜，與姜可心（右）相見歡，除恭喜她獲得總統教育獎外，並鼓勵她要堅持自己的目標和理想，勇往直前，拼出美好人生。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（左）今天前往學校貼紅榜，與姜可心（右）相見歡，除恭喜她獲得總統教育獎外，並鼓勵她要堅持自己的目標和理想，勇往直前，拼出美好人生。記者尤聰光／攝影

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