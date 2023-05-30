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淡水屯山國小食農教育好好玩 參觀南瓜隧道採收玉米

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水屯山國小食農教育，參觀南瓜隧道的種植過程，並教小朋友怎麼採收玉米，並且讓學生實地操作，讓他們都可以豐收滿滿。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水屯山國小食農教育，參觀南瓜隧道的種植過程，並教小朋友怎麼採收玉米，並且讓學生實地操作，讓他們都可以豐收滿滿。 圖／紅樹林有線電視提供

為讓學生能夠學習食農教育淡水屯山國小由校友同時也是淡水農會推廣部主任謝清標，帶著校長鄒惠娟與學生到南瓜遂道參觀，並且解說南瓜隧道的種植過程，最後還帶著孩子走到一旁的玉米田當中，教小朋友怎麼採收玉米，並且讓學生實地操作，讓他們都可以豐收滿滿。

屯山國小校長鄒惠娟表示，感謝農友同時也是屯山國小的校友，帶著學弟妹們，來到他種植的玉米田，讓孩子親手採收玉米，也讓他們學到許多農田的小知識。對此農友謝主任表示，他所種的是糯玉米甜度非常高，田裡共有三千珠的玉米，這時候採收是最能夠享受到玉米的成熟，帶著孩子來體驗也教他們學習農夫的辛苦。

這次不僅是帶著孩子進到超過一個人高度的玉米田當中採玉米，農友謝主任更在一旁的南瓜隧道當中教孩子淡水南瓜是怎麼種出來的，也教導學生，農業的重要性，也了解到有機農業，是未來的趨勢，期盼透過一連串玉米與南瓜的實地體驗與學習，讓孩子對農友種植的作物有更深的認識，達到食農教育的效果，也讓小朋友有個趣味體驗。

淡水 食農教育 主任

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