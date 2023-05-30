雲林新住民之子勤學錄取名校 張嘉郡頒獎學金勉勵

雲林縣文生高中學生吳容亨與楊嘉旻皆為新住民之子，他們無懼經濟困境，刻苦勤學，學測成績優異錄取國立名校；青埔教育基金會董事長張嘉郡今天頒發獎學金給他們，鼓勵未來努力學習，翻轉人生。

張嘉郡表示，吳容亨出身農家，課餘時間常主動下田減輕父母親務農負擔，勤奮學習爭取獎學金減輕家中經濟負擔，今年學測54級分，其中國文、英文滿級分，經繁星入學錄取陽明交通大學資訊工程學系。

而楊嘉旻的父親臥病在床，家庭經濟全靠母親獨力承擔，身為獨子的楊嘉旻總是貼心陪伴母親工作，醫院、釣蝦場都會看到楊嘉旻陪伴母親的身影，他今年學測考到53級分，同樣經過繁星錄取清華大學電機資訊學院學士班。

張嘉郡允諾，吳容亨、楊嘉旻未來大學階段的成績優異，基金會會持續頒發獎助學金，鼓勵他們。

文生高中校長呂松林表示，吳容亨與楊嘉旻皆為新住民之子，家中經濟也不寬裕，外語教育資源比較少，但2人都能善用手上有限資源，像把手機設定為英文模式、觀看英文影片與文章，收聽英文廣播等增加英文能力，學測英文都是滿級分。

吳容亨與楊嘉旻分享讀書訣竅，事先預習功課、專心聽講、勤作筆記，或者是勤做練習題，他們都認為，讀書沒有撇步，一切按部就班。