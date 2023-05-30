快訊

台中女網紅飲料店讓粉絲摸奶！上傳推特分享害業者被迫停業

腸病毒升幅趨緩 羅一鈞：流感疫情端午節前恐繼續上升

北科大2雙聯學程爆學位爭議 教部證實113學年勒令停招

雲林新住民之子勤學錄取名校 張嘉郡頒獎學金勉勵

中央社／ 記者姜宜菁雲林縣30日電

雲林縣文生高中學生吳容亨與楊嘉旻皆為新住民之子，他們無懼經濟困境，刻苦勤學，學測成績優異錄取國立名校；青埔教育基金會董事長張嘉郡今天頒發獎學金給他們，鼓勵未來努力學習，翻轉人生。

張嘉郡表示，吳容亨出身農家，課餘時間常主動下田減輕父母親務農負擔，勤奮學習爭取獎學金減輕家中經濟負擔，今年學測54級分，其中國文、英文滿級分，經繁星入學錄取陽明交通大學資訊工程學系。

而楊嘉旻的父親臥病在床，家庭經濟全靠母親獨力承擔，身為獨子的楊嘉旻總是貼心陪伴母親工作，醫院、釣蝦場都會看到楊嘉旻陪伴母親的身影，他今年學測考到53級分，同樣經過繁星錄取清華大學電機資訊學院學士班。

張嘉郡允諾，吳容亨、楊嘉旻未來大學階段的成績優異，基金會會持續頒發獎助學金，鼓勵他們。

文生高中校長呂松林表示，吳容亨與楊嘉旻皆為新住民之子，家中經濟也不寬裕，外語教育資源比較少，但2人都能善用手上有限資源，像把手機設定為英文模式、觀看英文影片與文章，收聽英文廣播等增加英文能力，學測英文都是滿級分。

吳容亨與楊嘉旻分享讀書訣竅，事先預習功課、專心聽講、勤作筆記，或者是勤做練習題，他們都認為，讀書沒有撇步，一切按部就班。

英文 學測

延伸閱讀

雲林高中生考上明星大學憂無生活費 她現身送來獎學金

雲林殯儀館負壓解剖室啟用 盼讓死者有尊嚴走完最後一哩路

縮短救災救護時間 雲林醫消整合生命守護網

雲林消防局與台大醫院雲林分院聯手 搶救受困生命

相關新聞

北巿國小主任爆與多名女教師不倫戀 教育局：若屬實可懲處

已婚的北巿長春國小總務主任吳承恩被爆料於上一所學校任職期間，與多名女老師和家長發生不倫戀，本報記者今天早上致電本人手機卻...

雲林高中生考上明星大學憂無生活費 她現身送來獎學金

雲林縣文生高中學生吳容亨、楊嘉旻無懼家中經濟困境，以優異成績分別錄取陽明交通大學資訊工程系、清華大學電機資訊學院學士班，...

大業實中樹葉作畫仿經典名畫再現 校長覺得被療癒了

嘉義市大業實驗中學為嘉市第一所學校型態實驗國中，首屆新生額滿，課程創新強調永續，提供學生動手做與跨域自主學習的舞台，數位...

台南小女生獲選傑出兒童 多才多藝捐髮助癌友

台南市第35屆10大傑出兒童揭曉，億載國小黃若慈獲選，也是億載國小連續10年獲此殊榮。校長林志正表示，若慈多才多藝，運動...

學生創意用「雨」字畫出滂沱大雨 網笑：太有創意！給他滿分

在小學階段老師多半會要求學生照樣造句，讓孩童能夠熟悉句型運用，有時還會要求「用修辭」，來增加文句美感。日前有位小朋友的造句被打上0分，但網友一看笑翻直呼「太有創意了」。

全校剩3名畢業生 苗縣武榮國小將裁併

苗栗縣大湖鄉武榮國小連續2年無新生報到，這學期原本10名學生已有7人陸續轉出，僅剩3名應屆畢業生。縣府教育處表示，6月畢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦