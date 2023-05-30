台南小女生獲選傑出兒童 多才多藝捐髮助癌友

台南市第35屆10大傑出兒童揭曉，億載國小黃若慈獲選，也是億載國小連續10年獲此殊榮。校長林志正表示，若慈多才多藝，運動、藝文都有傑出表現，也超有愛心，捐髮癌症中心做假髮，幫助癌友，是學校榮譽。

校長林志政表示，黃若慈是有禮貌、溫文儒雅且聰明懂事的孩子，總是笑臉迎人，讓人印象深刻；也是名優秀的領導者，擔任學校的小市長，可以看出她善於溝通協調、組織團隊，有良好的人際關係，過程中的努力及用心。在一次接待馬來西亞吉打州教育廳參訪團時，若慈以全英文代表致詞，台風穩健，有大將之風。

導師戴銘福說，黃若慈勤奮好學、樂觀開朗，自我學習力很強，在班上的學期總成績穩居第一名。不僅如此，也常參加國語文競賽、數學、繪畫、音樂等比賽，得獎不斷。此外，若慈也是幼童軍的小狼，憑藉著付出和努力，獲得南市幼童軍「優秀童軍獎」和「吳兆棠博士獎學金」最高殊榮。

黃若慈表示，從小留長頭髮，我會把剪下來的頭髮留作紀念珍藏著，直到在醫院看到一名綁著頭巾、神情哀傷的癌童，慶幸自己擁有的幸福，心想如果她不生病，有著一頭烏黑亮麗的頭髮，也會是漂亮快樂的小女孩，於是把寶貝頭髮捐出去做假髮，即使只是一點小小的心意，也是支持她奮力對抗病魔的力量，希望能帶給這名抗癌小鬥士多一點好運。「這是種幸福的分享，也是很有意義的事，我會一直將這份愛散播出去。」