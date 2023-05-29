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學生創意用「雨」字畫出滂沱大雨 網笑：太有創意！給他滿分

聯合新聞網／ 綜合報導
一名學生用「雨」字增添雨點，來顯現滂沱大雨的情況。圖擷自在臉書社團「爆廢公社二館」
一名學生用「雨」字增添雨點，來顯現滂沱大雨的情況。圖擷自在臉書社團「爆廢公社二館」

小學階段老師多半會要求學生照樣造句，讓孩童能夠熟悉句型運用，有時還會要求「用修辭」，來增加文句美感。日前有位大陸小朋友的造句被打上0分，但網友一看笑翻直呼「太有創意了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一份「情景描寫」題目照，由題目簡體字推測應該是大陸學生作業，該題要求「請描寫雨越下越大，至少應用兩種修辭手法」，而這位學生回答方式很有創意，以「雨」字下面添加更多的點，來凸顯雨勢漸強的氛圍，然而這並非題目所要求的「修辭手法」，因此老師給予他「0分」。

不過貼文曝光後，不少網友笑稱「雨真的好大」、「他有深刻的描寫出雨越下越大的情景」、「滿有創意的回答」、「被國語課耽誤的美術班學生」、「這樣我會給他10分，超級有創意」、「我有感受到他的文字敘述」、「太神了，根本是象形文字吧？好可愛」。

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