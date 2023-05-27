罰特殊生蹲跳 竹縣校園又傳霸凌

又傳校園霸凌事件。新竹縣民進黨籍3名議員張珈源、吳傳地、何建樺昨天在議會聯合質詢，揭露有國小生疑遭老師與同學霸凌，家長質疑轉班安置不當，還有國小生因網路帳號被盜後散播不雅資訊，遭同學排擠身心受創。縣府教育局長楊郡慈回應，皆啟動相關機制，允諾保障學生權益。

吳傳地接獲家長陳情，表示有就讀國小的孩子在班上疑遭霸凌，原本轉到其他班級，但後來卻被要求回原班就讀，希望縣府協助，避免二度傷害。

據了解，此疑似霸凌案調查期間將學生轉到其他班級，調查結果並無霸凌，依規定學生得回原班級，家長不滿提出異議。教育局指出，已請家長提出申覆，讓這名學生持續安置在他班。

何建樺也緊追另名學童遭霸凌案，有國小生帳號被同學拿走，藉由他的名字散布不雅內容，導致該生不敢到校上課，還有自虐傾向，要求縣府正視。楊郡慈回應，經調查，該學生因個資外洩遭釣魚網站侵入而散播不法資訊。校方已對學生宣導安全健康上網的網路教育。

吳傳地揭露，有特殊生面臨體罰「錯一題要交互蹲跳30下」等情事，家長4月向國教署陳情，但沒有下文。

楊郡慈說，老師未針對特殊生，而是要求全班，目前已進入調查程序，駐區督學、特教科會協助，並同步輔導處理。