淡水國小學生體驗暗房洗照片 創作童年回憶故事

淡水國小美術班與淡水駐村藝術家阿忠哥合作，將過去在校園當中用底片相機拍攝許多過去屬於自己的故事與回憶，並且進到暗房當中體驗洗照片，最後將每一位學生所拍攝到洗出來的照片，成為自己的童年回憶。

學生第一次使用底片相機，非常有趣而且新鮮，因為一張照片都是獨特且唯一，洗照片的過程，更讓他們印象深刻，也會非常期待照片出來的樣子。淡水國小校長 吳惠花表示，透過這次的體驗也讓孩子學習到藝術創作，有非常廣的層面，更感謝藝術家的合作。

淡水國小美術班老師 郭炎煌也說，透過運用針孔成像的概念，引導學生，回憶自己的校園有趣回憶或場所，透過指導同學角色扮演，運用傳統相機拍成照片，然後，進到攝影暗房工作室，透過親手從曝光、顯影、定影的過程，把自己的童年趣事洗出來。

駐村藝術家 程許忠說，在這數位化的世代，許多人都用習慣了數位相機，也習慣了在電腦與手機螢幕當中看照片，但其實照片的本質，就是拿在手上的那一張紙，因此讓孩子使用底片相機，洗出黑白照片，更讓他們知道創作的精神與過程，也希望透過這樣的活動，送給他們一人一張自己所拍攝的回憶照片與獨一無二的情感。