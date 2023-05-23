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克服障礙秀才藝 張聞竺獲總統教育獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市東光國小罹患多重身心障礙疾病學生張聞竺，克服人群恐懼，表現亮眼，今年獲頒總統教育獎。圖／基隆市府提供
基隆市東光國小罹患多重身心障礙疾病學生張聞竺，克服人群恐懼，表現亮眼，今年獲頒總統教育獎。圖／基隆市府提供

基隆市東光國小學生張聞竺罹患多重身心障礙疾病，在父母放棄事業，自己當特教老師一路陪伴下，經歷無數次跌倒哭泣，逐步學習生活自理，克服人群恐懼，表現亮眼，成為今年總統教育獎得主。

全國今年共56名國小到高中學生，勤學之餘積極改變生命困境，成為總統教育獎得主。張聞竺是基隆唯一得獎者，7月7日將接受蔡英文總統頒獎表揚。

教育處說，張聞竺2歲時被醫療團隊診斷罹患自閉症、過動症、感覺統合失調等身心障礙疾病，原本在海外工作的父母返台陪伴接受一連串療程。從練習手眼協調，到能說出完整的一句話，並讓他透過游泳、打鼓、彈琴等活動抒發自我情緒，他的父母看到兒子達到「中下」程度，已心滿意足。

張聞竺的父母認為，孩子雖領有身障證明，但希望他成為「普通」小孩，上學後鼓勵跟上班級進度、作業不遲交；待人處事請老師不要「放水」，教導正確的價值觀，不要成為別人的負擔。

教育處表示，張聞竺憑藉著毅力和努力，獲得亮眼的成績，包括曾獲得全校朗讀比賽第2名，並在全國心智障礙者才藝大賽北區比賽，彈奏「雨的印記」獲得兒童個人組第3名。

基隆市長謝國樑說，張聞竺獲頒總統教育獎殊榮，實至名歸。張聞竺面對比一般人更艱難的挑戰時，不畏懼、不退縮，用最大的努力突破身心和環境枷鎖，讓自己的生活更豐富，也讓身旁的人感受到他的勇氣。

父母 蔡英文

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