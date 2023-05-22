台中東陽國小新晨曦樓啟用典禮 學童曬太陽來賓致詞比短

台中市大甲區東陽國小晨曦樓因建物老舊拆除重建，今天舉行啟用典禮，來賓坐在遮雨棚、小朋友曬太陽，市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌皆簡短致詞；由於學校尚無正式禮堂，市府將儘速研議規劃興建活動中心。

台中市大甲區東陽國小晨曦樓，因建物老舊、耐震係數不足，被判定為危樓，蔡其昌爭取中央補助，台中市政府部分經費自籌，斥資新台幣1億2000萬元重建，今天舉行落成啟用典禮，來賓坐在遮雨棚內，小朋友則曬太陽。

盧秀燕簡短致詞，東陽國小在大甲區是小型學校，連同幼兒園共254名小朋友，原本校舍被判定為危樓，經拆除重建，但啟用典禮，大人搭棚、小孩曬太陽，應以小朋友為主。

蔡其昌也簡短致詞，晨曦樓原本是危樓，經他會勘並爭取預算，陸續將校園操場等整建完成，讓小朋友有一個舒適安全學習環境，這是大家一起努力的成果。

東陽國小校長吳文芳表示，遮雨棚是為下雨備用，只限來賓及部分學生出席，因今天好天氣，才請全校學生都出席，造成部分學生在遮雨棚、兩側曬太陽。

盧秀燕與教育局長蔣偉民巡查校園，發現東陽國小現有14班，尚無正式禮堂，目前由2間教室打通約60坪作為禮堂，不敷使用；盧秀燕現場會勘可使用空間，認為學校仍有用地可興建活動中心，將儘速研議規劃並編列預算辦理。