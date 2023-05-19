不能拿筆照畫！肌肉失養症國中生羅千晴獲總統教育獎

「拿筆時我能畫，不能拿筆我照畫」，花蓮花崗國中9年級學生羅千晴，罹患肌肉失養症須仰賴輪椅行動，她熱愛畫畫，即使連握筆都困難，改以電腦繪畫，永不放棄的精神與對生命的熱愛，榮獲今年總統教育獎，是全縣唯一獲獎國中生。

羅千晴和家人的感情很好，從小在課業、才藝都有優秀表現，但小4時發現罹患肢帶型肌肉失養症罕見類別，逐漸失去行動能力，且身體狀況迅速下滑。父母為此辭工作賣房子，舉家搬到花蓮讓她安心養病。上了國中後，羅千晴身體狀況持續下滑，必須靠輪椅行動，8年級惡化為重度身障，只好申請在家自學。

但肢體的限制無法擊倒她對畫畫的熱愛，雖然因肌肉無力，她漸漸無法再拿起畫筆自由創作，但她心想「至少我的手指頭還能滑滑鼠」，換了個方向朝電腦繪圖領域發展，在家自學一年多，現在除了繪圖，還會架設網站，製作的電腦遊戲從場景、人物、腳本到程式設計，都出自她之手，也在縣內學生美術比賽、SCRATCH動畫遊戲程式設計競賽有不錯成績。

為鼓勵她繼續揮灑夢想，花崗國中去年底還在校內為她舉辦個人作品展，展出她的多元創作，也讓師生體驗她創作的網路小遊戲。