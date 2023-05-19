多益考滿分、用手玩滑板 建中罕病生獲2023總統教育獎

教育部今天公布2023總統教育獎獲獎學生名單，共56名學生獲殊榮，預定今年7月7日由蔡英文總統親自接見獲獎學生。

台中市潭陽國小學生吳奕昶為本屆年紀最小的獲獎者，被師長譽為盲生中的資優生，其音感佳，在音樂比賽中屢創佳績。建中學生顧文凱罹患罕病，雙手僅右手小拇指可施力，其仍立志學會滑板，班上成績名列前茅、多益成績990滿分，更創立建中「Minecraft邏輯研究社」。

本屆總統教育獎得主、建中學生顧文凱從小患有罕見疾病，由於末端神經逐漸退化，逐漸喪失手腳正常功能，行動必須仰賴輪椅，視力也退化到需用擴視機輔助上課。

但高一時為克服身障在參與社團上的不利，顧文凱和朋友籌畫創立「Minecraft邏輯研究社」，凝聚校內對麥塊（Minecraft）遊戲有熱忱的同學，成為校內該學期唯一成功創立的新社團且招生爆滿。

此外，顧文凱也迷戀玩滑板的帥氣，立志要學會滑板，從坐上滑板就翻倒，逐漸學會用腰平衡、用手推地，並練習翹板和轉體180度，享受挑戰肢體極限。顧文凱英語能力佳，亦自製中英文字幕滑板影片，並獲國際知名身障滑板選手Daniel Amorinha轉貼分享。

此外，顧文凱成績歷來均保持班上前三名、英語多益990滿分，110年參加西塞羅盃高中學生英語辯論比賽榮獲優勝獎。他也發揮英文專長，參與扶輪社偏鄉英文線上遠距教學服務，更獲111年度台北市教育關懷獎。

潭陽國小學生吳奕昶則為本屆年紀最小的獲獎者之一，出生不久即被診斷出視覺障礙，右眼全盲，左眼僅能接受微光；3歲起就讀盲校幼兒部，但學習能力強，被師長稱譽為「盲生中的資優生」。

吳奕昶進入小學後以強記和點字技巧彌補視覺缺陷，並對古典樂情有獨鍾，4歲學習鋼琴，以聽力記憶音感與旋律，國小一、二年級於台中市文化盃音樂大賽中獲得甲等及優等；更涉獵英文朗讀、說故事等領域，幾乎每學期都獲頒成績優異獎。

教育部表示，今年總統教育獎全國共推薦351人，初選共157人進入複選，再由學校教師與行政主管代表、學者專家、社會公正人士擔任複審委員赴各校實地訪視，並推薦各組獲獎名單，最後提至總統教育獎委員會審議通過，合計大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，共56名學生獲得殊榮。