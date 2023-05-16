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單親小六童存錢「想請媽媽吃麥當勞」 卡片逼哭上萬人：期待您回來看我

聯合新聞網／ 綜合報導
一名小六孩童自雙親離異後，至今不曾見過媽媽，於是在母親節寫了一張卡片，讓上萬網友為之動容。圖／翻攝自呂秋遠臉書
一名小六孩童自雙親離異後，至今不曾見過媽媽，於是在母親節寫了一張卡片，讓上萬網友為之動容。圖／翻攝自呂秋遠臉書

上周日（14日）為母親節，不少家庭藉著節日聚在一起慶祝，慰勞媽媽平日辛勞。不過，卻有一名小六孩童因雙親離異，從那之後不曾見過媽媽，於是在母親節寫了一張卡片，讓上萬網友為之動容，律師呂秋遠也向該名媽媽喊話，「有空回去看看妳的孩子」。

呂秋遠在臉書分享一張手寫卡片，主人是一名就讀小六的孩子，上頭寫道「走過千山萬水，看塵紛擾，歷經風風雨雨，嘗盡酸甜苦辣，唯有媽媽關懷不曾動搖。今天是母親節，期待您回來看我。我愛您媽媽」。

呂秋遠表示，這名小六學童今年已經要上國一了，即便父母離婚後，媽媽再也不去看他，孩子仍然很愛她，甚至為了這個母親節，孩子也存了一點錢，只希望可以請媽媽一起去吃麥當勞

「如果妳是這位媽媽，請妳有空回去看看妳的孩子」，呂秋遠隔空向媽媽喊話，如果是爸爸不給探望，他可以提供協助；但若是不願意去看，「請妳看看這張卡片，孩子只是希望，妳可以抱抱他、看看他」、「不論妳遇到什麼困難，請告訴我」。

貼文一出，吸引上萬網友按讚，「我的眼淚止不住啊」、「小六孩子的文字居然這麼催淚」、「有時候覺得⋯孩子會比大人還更寬宏大量，大人說錯或做錯，只要願意跟孩子道歉，其實孩子第一時間都會原諒」、「看到這篇心超難受！對於小孩的思念，我也是無法看孩子的那方」、「希望孩子能順利見上媽媽」、「或許媽媽有苦衷…但希望她可以看到」。

呂秋遠 母親節 麥當勞 離婚

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