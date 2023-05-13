聽新聞
test
0:00 / 0:00
獻花媽媽 康乃馨產地港坪花卉區國小學童義賣籌出國費
嘉義市育人國小位在全台第二大的康乃馨產地、港坪花卉專業區，花卉課程是育人校本課程特色，每年4年級學童種康乃馨、義賣課程體驗，母親節前，學童採收手栽的康乃馨，送媽媽祝福賀節，義賣籌資出國交流。
直笛團獲邀參與韓國釜山直笛音樂節，學校為讓學生有為夢想努力機會，辦康乃馨義賣，搭配直笛團吹奏樂曲，讓花和音樂美好相遇。透過學校、志工、家長及學生努力，籌措旅費，減輕家長負擔，讓直笛團孩子出國逐夢。
今年土敘大地震，育人國小也結合社區花農發起義賣，共收入6萬7600元，捐助國際紅十字會、世界展望會及慈濟基金會等NGO慈善團體。
育人校長楊家豪說，疫情影響康乃馨減產，今年價格量少上漲，學校討論後訂實惠價格，讓學生用零用錢買康乃馨，表達對媽媽的感謝，並透過兒童幫助兒童的校本課程，為育人直笛隊出國交流圓夢，2天義賣共募得近3萬元，讓團員出國夢想，向前邁出一步。
今年暑假直笛團和足球隊將前往韓國、馬來西亞交流，花卉校本課程透過種植、採收、義賣，幫學生圓夢或捐助NGO組織，今年增加義賣籌出國旅費，義賣時直笛團搭配吹奏樂曲，吸引大家共襄盛舉。
社區花卉達人李建欣、何美君指導學生如何種植、養護，遇天雨農地泥濘，學校志工協助採收，讓學生包裝、義賣，教導孩子逐夢想過程，師長、家長是他們背後最堅定支持力量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言