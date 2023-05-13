獻花媽媽 康乃馨產地港坪花卉區國小學童義賣籌出國費

嘉義市育人國小位在全台第二大的康乃馨產地、港坪花卉專業區，花卉課程是育人校本課程特色，每年4年級學童種康乃馨、義賣課程體驗，母親節前，學童採收手栽的康乃馨，送媽媽祝福賀節，義賣籌資出國交流。

直笛團獲邀參與韓國釜山直笛音樂節，學校為讓學生有為夢想努力機會，辦康乃馨義賣，搭配直笛團吹奏樂曲，讓花和音樂美好相遇。透過學校、志工、家長及學生努力，籌措旅費，減輕家長負擔，讓直笛團孩子出國逐夢。

今年土敘大地震，育人國小也結合社區花農發起義賣，共收入6萬7600元，捐助國際紅十字會、世界展望會及慈濟基金會等NGO慈善團體。

育人校長楊家豪說，疫情影響康乃馨減產，今年價格量少上漲，學校討論後訂實惠價格，讓學生用零用錢買康乃馨，表達對媽媽的感謝，並透過兒童幫助兒童的校本課程，為育人直笛隊出國交流圓夢，2天義賣共募得近3萬元，讓團員出國夢想，向前邁出一步。

今年暑假直笛團和足球隊將前往韓國、馬來西亞交流，花卉校本課程透過種植、採收、義賣，幫學生圓夢或捐助NGO組織，今年增加義賣籌出國旅費，義賣時直笛團搭配吹奏樂曲，吸引大家共襄盛舉。