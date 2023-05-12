射擊運動不分老少 屏縣大同高中首度納入國高中體育班

射擊運動在屏東縣來說是陌生領域，屏東縣109年舉辦全中運，時任縣長潘孟安才發現射擊運動項目居然沒有屏東縣選手參賽，隨後推展，這兩年開始有選手參加全中運，今年8月112學年度起大同高中、明正國中體育班招收射擊運動項目學生，盼能成為屏東特色發展運動項目之一。

推展射擊運動，由大同高中成立屏東縣射擊運動基層選手訓練中心，起初以射擊社團推動，讓學生認識射擊運動。縣府斥資500萬元打造射擊運動專用場地與設備，射擊場設在體發中心地下室。

射擊訓練場地23座靶位，空氣手槍28支（25支自購、3支協會提供），與空氣步槍8支（5支自購，3支協會提供），射擊運動教練王稔鈞2021年8月來到屏東縣，選手來源主要學校射擊社成員，與體育課招募有興趣同學。

王稔鈞說，經過兩年努力，去年全中運屏東縣首批3名射擊選手出賽，今年6人參賽，周一到周五晚間放學後到訓練場地練習。

今年6名學生參賽全中運，大同高中國中部三年級的李原鋐首次參賽，拿下全中運國男組10公尺空氣手槍個人賽第9名，李原鋐說，練射擊1年半，一開始教練在體育課時推廣，有興趣就參加，這次參加全中運，「看到自己成績很驚訝，差一點點就可以進決賽」 讓他信心大增，高中要直升大同高中體育班，專注練射擊。他說，練習射擊，讓他集中注意力。

大同高中二年級劉庭豪說，射擊很有趣、很好玩，練射擊時，要專注手臂力量與姿勢穩定度。

大同高中射擊隊，今年5月參加全國東區排名賽，高二蔡沛凌獲女子組個人賽冠軍；高二方培穎拿下女子組個人賽第七名。國一王珮竹獲女子組個人賽第二名。

高二的蔡沛凌說，射擊很新奇，看到成績越來越進步，很有成就感，面對比賽，她會對自己說，不要太緊張、平常心；國一王珮竹，父親是警察，她說，練射擊要提升肌力，才會站的穩，手也會較穩定，未來想往體育發展。

「射擊運動沒有身高、體重、年齡限制」，王稔鈞說，16歲到72歲都可以，只要有場地、師資，加以練習，是可以美夢成真項目，射擊培養內斂、穩重、沉著、淡定心理特質。