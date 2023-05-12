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嘉義竹崎高中10名桌球隊員 赴日本朝日大學展開8天特訓
嘉義縣竹崎高中體育班10名桌球隊員獲乾佑工業股份有限公司總經理蔡賴顯榮、樸實文樟桌球教育基金會董事長何明錡的資助，昨天動身前往日本朝日大學交流學習；學生戴珮容今在日本受訪表示，此行球隊不僅有機會開闊視野，在文化、語言、禮貌及球技上的學習，都會珍惜把握。
竹崎高中表示，昨日舉行授旗儀式後，10名桌球隊員，立即動身出發前往日本朝日大學，在10日至17日8天訓練時間，由一名專業導遊協助，讓學生藉此增進球技、提升國際視野，奠定運動員堅實的基礎。
校長蘇淵源表示，桌球隊10名選手，這8天將在朝日大學接受專業的技術指導，並與日本桌球選手技術交流，盼激勵球員更加積極投入學習和訓練，提升技術能力的難忘體驗。
教練廖雅萱表示，「我們深感幸運」，能夠得到熱心企業及對優質教育抱持認同朋友們的幫助，在人生的旅途中，「你們豐富了我們的心靈，讓平凡的我們與眾不同」
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