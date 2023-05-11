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馬告刺蔥入菜 烏來國中小獲學校午餐大賽優等

中央社／ 新北11日電

新北烏來國民中小學廚師李懿麟與黃彩鳳將馬告（山胡椒）與刺蔥（食茱萸）入菜，因深具原住民特色的風味，贏得評審的味蕾與嗅覺，日前榮獲台灣學校午餐大賽總決賽優等。

市府教育局今天表示，烏來國中小日前獲大享食育協會舉辦的2023年第6屆台灣學校午餐大賽總決賽優等。校方由烏來當地泰雅族廚師李懿麟與黃彩鳳出馬，首次參賽就入圍總決賽並獲得佳績，讓師生高興、感動。

教育局新聞稿表示，李懿麟與黃彩鳳精心設計1主食加上4菜1湯，使用賽事主題的全穀類食材外，包含「魅力四色」小米飯、「溪游小精靈」、彩椒洋芋、珠蔥烘蛋、菠菜炒美白菇，及芳香地瓜湯。

菜色中的「溪游小精靈」是溪魚配上馬告（山胡椒）調味的胡椒鹽，而彩椒洋芋則拌炒Tana（食茱萸）所提煉出來的刺蔥油，並以芳香萬壽菊所熬煮的「芳香地瓜湯」甜蜜收尾。因為滿滿的原住民特色風味，贏得評審的青睞。

深耕烏來編織文化與生態導覽的老師汪秀琴告訴中央社記者，泰雅語Makauy（馬告）是台灣原生種的香料植物，就是大家熟悉的山胡椒，通常被原住民稱為「山林裡的黑珍珠」。

她說，泰雅族人稱Tana（達那）就是芸香科植物刺蔥（食茱萸），因全株長滿刺，連鳥兒也不敢在上面棲息，俗稱「鳥不踏」。兩者都是原住民最天然的辛香料，常加入食物或湯料理，可增添香味替代佐料。

李懿麟與黃彩鳳獲獎致詞時，感謝全體師生支持與營養師、午餐秘書團隊協助討論，才能為學生煮更好吃、更營養均衡的午餐。將持續精進廚藝，嘗試新的食譜與烹調技法，讓家長更放心孩子在學校的健康。

校長陳煌燿、總務主任吳宗憲都表示，學校廚房總是充滿歡笑，配合教育部推動偏鄉學校中央廚房計畫，與新北市府惜食分享網，午餐秘書蘇靜枝與營養師周怡岑，從午餐營養功能表到食材，調整出對學生最合適的營養午餐。這次獲獎，肯定午餐團隊的努力。

烏來 原住民 營養午餐

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