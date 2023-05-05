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小二數學好難！爸爸熬夜研究算不出來 網不解：老師累了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
網友算不出來小二兒子的數學題目答案。圖擷自臉書
網友算不出來小二兒子的數學題目答案。圖擷自臉書

數學是相當困難的科目之一，不少家長對於小孩的數學題目也感到頭疼，一名網友抱怨「小二數學好難」，他替兒子檢查作業時，發現答案怎麼算都不正確，忍不住研究到整晚沒睡。

一名網友在臉書團爆廢公社貼出兒子的數學題目，題目內容為「機智問答比賽每組有五個人，兒童組有六組，成人組有四組，兒童組比成人組多幾個人？」兒子在作答欄目寫下「6-4=2；10x2=20」

該網友不解表示，「嗯，現在小二的數學好難，這是訂正過的，怎麼算都不是20啊！為什麼答案會是20？求解」

其他網友也無法理解，紛紛留言「每組只有5個人，多2組是5×2=10，老師累了嗎」、「另一種解法，5人×6組=30人。5人×4組=20人。30-20=10。老師可能累了」、「多10人應該是幽靈組來的」、「20人錯啊，老師畫X，訂正過後還是錯啊」。

發文網友事後表示，兒子第一次訂正後的答案是10，老師卻說答案是20，他為了思考答案，整夜研究沒有睡覺，最終決定聯繫老師，確認該題答案，目前還在等待老師的回應。

爆廢公社 數學

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