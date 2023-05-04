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南市學校推動課室英語各展巧思 從最簡單的招呼做起

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局普推「課室英語三折頁」，從最簡單的招呼說起，協助非英語科老師與學生一起成長。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局普推「課室英語三折頁」，從最簡單的招呼說起，協助非英語科老師與學生一起成長。記者鄭惠仁／攝影

南市推動校校雙語，頒布雙語教育中程計畫，去年12月透過「落實雙語教育中程計畫執行方案」，推動公開觀議課、成立雙語社群、建置雙語環境。目前普推「課室英語三折頁」，從最簡單的招呼說起，協助非英語科老師與學生一起成長，共同跨出雙語教學的第一步，漸進營造優質的校園雙語環境。

市長黃偉哲表示，雙語教育需要所有老師共同加入，讓非英語科老師在課堂中說英語並不容易，但校園雙語環境的營造需要大家一起來，不能僅靠英語課，因此推出課室英語說帖，引導老師從課室英語開始，相信持續推動一定有成果，市府也會繼續支持。

教育局長鄭新輝指出，課室英語推動的目的在透過更多領域老師，用幾句簡易的英語暖身(如打招呼、開電腦、拿出課本)、班級管理(如請看黑板、請注意、小聲一點、鼓勵、稱讚)或其他活動指導。透過師生在真實情境中反覆出現的共通性語言，讓學生自然而然的熟悉並應用，老師也同步成長。

新營區新民國小推動課室英語，由教務主任黃郁君召集學年社群老師、雙語社群老師分工合作，參考雙語中心提供的課室英語資源，依學校實際作息，以時間軸編排課室英語使用時機，具美術專長的黃郁君親自繪圖，製作出圖文並茂、老師一看就懂的課室英語使用手冊，廣受好評。

校長黃耿鐘說，校內老師不僅人手一本新民專屬的課室英語手冊，也安排種子講師帶領各學年老師使用手冊，實際演練各種課堂情境，並建立諮詢管道，協助老師營造雙語環境，校內現已有生活、音樂、體育課以雙語教學，學生從低年級開始接觸雙語，到中年級已明顯看到學生能自然聽、說英語的成效。

佳里國中自編全英語親師連絡簿，裡面加入不同主題的課室英語，校長李月華邀請外國友人，將每句課室英語錄音並掃成QR Code，讓全校師生甚至家長都可以隨時點選聆聽學習。六甲國中則結合職探中心以中、英語雙語導覽，從國小生到中心報到及分組開始，都用雙語。負責導覽的李佩眞老師說，小朋友在自己的國小都已經習慣課室英語，看到高年級學生第一次來參訪，竟然能聽懂她用英語說的指導語，很令他驚訝，也很開心。

台南市教育局普推「課室英語三折頁」，從最簡單的招呼說起，協助非英語科老師與學生一起成長。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局普推「課室英語三折頁」，從最簡單的招呼說起，協助非英語科老師與學生一起成長。記者鄭惠仁／攝影

社群 雙語教育 英語科

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