旺宏科學教師研習營導入ESG 助科學與實作教育扎根

旺宏教育基金會今年攜手新竹高中舉辦「2023旺宏科學教師研習營」，更將「ESG」融入課程中，邀請中央研究院院士牟中原、台大數學系特聘教授李瑩英及清華大學物理系教授戴明鳳，分別從化學、數學及物理等不同學科的角度，探討如何透過科學啟發節能減碳的應用，研習營共吸引近50位全國各地的科學領域高中教師參加，現場更即時設計創意ESG教案。

旺宏教育基金會執行長張宜如表示，為了推廣科學教育的經驗，基金會自2017年起持續舉辦科學教師研習營，累計已吸引全國各地近400名高中職老師熱情參與，隨著ESG逐漸成為顯學，今年研習營也將ESG的概念納入，並透過連結聯合國17項永續發展目標(SDGs)提出創意教案，以關懷我們所生長的台灣。

新竹高中校長郭珍祥開場致詞時表示，特別感謝旺宏教育基金會持續舉辦科學相關活動，以及犧牲休假參加研習的熱心教師們，兩股正向力量交互作用，成為帶領學生持續投入科學實驗的最佳動力。

今年研習營「大師演講」邀請中研院院士牟中原主講，他認為，20世紀最重要的發明是「催化劑」，才能滿足經濟成長所需的各種能量；牟院士並藉由氨、二氧化碳及氫三種氣體的介紹，呼籲重視人口爆炸與糧食危機、地球暖化現象及再生能源利用等ESG重要議題。

「數學講座」邀請研究幾何分析的國際著名學者台大教授李瑩英擔任講師，李瑩英提及，現今火紅的人工智慧、機器學習、量子力學，再到近兩年COVID-19傳染病的擴散模型等，都有數學存在，高中生應該提升數學能力，透過邏輯推理、論述表達、加強計算能力等方式，解決地球上面臨的各種問題。

清華大學物理系教授戴明鳳則以一維和二維繞射光柵膜材料，和老師們探討物理光學中多狹縫的繞射與干涉現象，透過LED光源及麵包板等製作光源，再戴上不同維度的繞射光柵眼鏡，觀察可見光的多狹縫繞射現象和光學干涉圖案，並進而探討其廣泛的應用，並讓老師們自行製作3D立體呈像，課程內容多元且相當實用。

而在「教師對談」單元，竹中教師張世標、彰中教師劉曉倩、南一中教師羅焜哲各自分享如何帶領學生進行科學實作，以及面對AI浪潮，如何善用如ChatGPT等數位科技工具，藉此引導學生正確學習的觀念，老師們更在現場與ChatGPT當場PK。

而為實踐研習課程所學，教師以分組討論方式，利用ESG為主題進行教案設計，每組教師都提出了能夠結合在地永續發展、解決當前社會問題等創意教案，像是為了解決蛋荒，要制定勞「雞」法來探討雞隻飼養等問題、透過數學函數的公式來計算電費調漲及節電的效能、探討媽祖繞境信徒焚燒金紙產生的空汙議題等。