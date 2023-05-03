快訊

台南永康男墜樓案不單純？ 2超商同事衝出大樓、騎車接應

破解首腦「藍道」手機驚人發現 北市所長超熟卻裝不認識

買預售屋發現家門前被裝「電線桿」 內行人曝：虧慘了！多數人很忌諱

旺宏科學教師研習營導入ESG 助科學與實作教育扎根

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
旺宏教育基金會今年攜手新竹高中舉辦「2023旺宏科學教師研習營」，更將「ESG」融入課程中。圖／旺宏教育基金會提供
旺宏教育基金會今年攜手新竹高中舉辦「2023旺宏科學教師研習營」，更將「ESG」融入課程中。圖／旺宏教育基金會提供

旺宏教育基金會今年攜手新竹高中舉辦「2023旺宏科學教師研習營」，更將「ESG」融入課程中，邀請中央研究院院士牟中原、台大數學系特聘教授李瑩英及清華大學物理系教授戴明鳳，分別從化學、數學及物理等不同學科的角度，探討如何透過科學啟發節能減碳的應用，研習營共吸引近50位全國各地的科學領域高中教師參加，現場更即時設計創意ESG教案。

旺宏教育基金會執行長張宜如表示，為了推廣科學教育的經驗，基金會自2017年起持續舉辦科學教師研習營，累計已吸引全國各地近400名高中職老師熱情參與，隨著ESG逐漸成為顯學，今年研習營也將ESG的概念納入，並透過連結聯合國17項永續發展目標(SDGs)提出創意教案，以關懷我們所生長的台灣。

新竹高中校長郭珍祥開場致詞時表示，特別感謝旺宏教育基金會持續舉辦科學相關活動，以及犧牲休假參加研習的熱心教師們，兩股正向力量交互作用，成為帶領學生持續投入科學實驗的最佳動力。

今年研習營「大師演講」邀請中研院院士牟中原主講，他認為，20世紀最重要的發明是「催化劑」，才能滿足經濟成長所需的各種能量；牟院士並藉由氨、二氧化碳及氫三種氣體的介紹，呼籲重視人口爆炸與糧食危機、地球暖化現象及再生能源利用等ESG重要議題。

「數學講座」邀請研究幾何分析的國際著名學者台大教授李瑩英擔任講師，李瑩英提及，現今火紅的人工智慧、機器學習、量子力學，再到近兩年COVID-19傳染病的擴散模型等，都有數學存在，高中生應該提升數學能力，透過邏輯推理、論述表達、加強計算能力等方式，解決地球上面臨的各種問題。

清華大學物理系教授戴明鳳則以一維和二維繞射光柵膜材料，和老師們探討物理光學中多狹縫的繞射與干涉現象，透過LED光源及麵包板等製作光源，再戴上不同維度的繞射光柵眼鏡，觀察可見光的多狹縫繞射現象和光學干涉圖案，並進而探討其廣泛的應用，並讓老師們自行製作3D立體呈像，課程內容多元且相當實用。

而在「教師對談」單元，竹中教師張世標、彰中教師劉曉倩、南一中教師羅焜哲各自分享如何帶領學生進行科學實作，以及面對AI浪潮，如何善用如ChatGPT等數位科技工具，藉此引導學生正確學習的觀念，老師們更在現場與ChatGPT當場PK。

而為實踐研習課程所學，教師以分組討論方式，利用ESG為主題進行教案設計，每組教師都提出了能夠結合在地永續發展、解決當前社會問題等創意教案，像是為了解決蛋荒，要制定勞「雞」法來探討雞隻飼養等問題、透過數學函數的公式來計算電費調漲及節電的效能、探討媽祖繞境信徒焚燒金紙產生的空汙議題等。

ESG

延伸閱讀

統一超商再獲第19屆《遠見》ESG企業永續獎！連續兩年獲獎最多殊榮

郭台銘拋每縣市設小型核電廠 鄭文燦：不太可能

研華法說會 第2季營收預估低個位數年增長

正隆奪遠見ESG企業永續三大楷模獎 引領傳產走向高值化

相關新聞

20元可抱雞、30元可餵雞！國小園遊會攤位引論戰 家長批：對生命不尊重

台北市多所學校近期舉辦校慶活動，內湖區一所國小的資優班學生就趁著園遊會設攤展示自己養的雞隻，讓同學付錢與牠們互動，但有家...

成功高中畢業考完「集體丟書下樓」震撼畫面曝光 校方說話了

台北市成功高中流傳「丟書」傳統，每年高三學生考完畢業考後，會將書本由高樓往下丟，一方面釋放讀書壓力，同時也象徵高中生活進入尾聲...

瑞芳吉慶國小新操場完工 喜迎周末校慶運動會

瑞芳區吉慶國小的新操場，在今年度校慶運動會前終於完工啟用，昨(2)日舉行啟用典禮，包括立委賴品妤及各界民意代表和里長都來共襄盛舉，校方現場也安排了拔河活動宣告周末的校慶運動會即將登場，邀請社區大朋友小朋友共同參與，感受嶄新操場的優良品質。

淡水國中設置電梯好漂亮 打造校園無障礙友善環境

為了打造無障礙校園，淡水國中在新北市議員陳偉杰協助下爭取五百多萬元設置完成一座無障礙電梯設施，電梯門口的牆面畫作由美術班九年級的同學所製作相當漂亮有創意，電梯採透明方式，讓學生乘座更安全，打造校園無障礙友善環境。

動手實驗動腦解謎 桃園六和高中周六新課程讓學習更立體

因應108課綱，桃園六和高中在周六開設「生物解剖」、「物理實作」、「化學植物染實驗」、「實境解謎」、「AI與資訊科技」等...

5800名學子受惠 新北調漲弱勢兒童早午餐券達百元

新北市為照顧弱勢學生補助早餐33元、午餐50元，但近年物價飛漲，家長認為補助金額應再調整。新北市教育局今公布，從今年8月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦