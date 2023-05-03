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瑞芳吉慶國小新操場完工 喜迎周末校慶運動會

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉慶國小的新操場啟用，周末的校慶運動會即將登場，邀請社區大朋友小朋友共同參與，感受嶄新操場的優良品質。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉慶國小的新操場啟用，周末的校慶運動會即將登場，邀請社區大朋友小朋友共同參與，感受嶄新操場的優良品質。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區吉慶國小的新操場，在今年度校慶運動會前終於完工啟用，昨(2)日舉行啟用典禮，包括立委賴品妤及各界民意代表和里長都來共襄盛舉，校方現場也安排了拔河活動宣告周末的校慶運動會即將登場，邀請社區大朋友小朋友共同參與，感受嶄新操場的優良品質。

吉慶國小的操場好熱鬧，校方為慶祝操場完工啟用，邀請各界來共襄盛舉，除了有祥獅獻瑞和大鼓隊演出，現場也安排一場別開生面的拔河比賽，由立委賴品妤鳴槍，透過拔河運動集結用力與吶喊，象徵團隊的努力才能完成一項不簡單的任務，也宣告5月6日校慶暨社區運動會正式啟動。

吉慶國小校長簡聰義說，全新的操場讓師生們都很開心，尤其現在下雨後，排水功能極佳，幾乎可以下過雨後馬上使用也不濕滑，感謝立委賴品妤協助爭取經費和各界大力奔走，讓師生都有新操場可以使用，周末校慶運動會也歡迎社區大朋友小朋友一起來參加。

立委賴品妤表示，看到自己爭取經費的成果，真的很開心，尤其東北角地區多雨潮溼的天氣，硬體建設真的容易損壞，感謝中央全力支持經費，讓偏鄉地區的學校有優質的運動場所，強化師生和社區的身心健康。

運動 賴品妤

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