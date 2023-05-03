母語課要上台演講 閩南語教材「滿滿注音」母崩潰：兒子每晚邊哭邊念

根據國家語言發展法規定，自111學年度起，中小學生必修本土語言，如：閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和手語，本土語言確定112年開始，會增加到中學，國中一、二年級一禮拜會有一節母語必修課，高中是增加兩學分。一名媽媽在網路上表示，自己並不太會說台語，為了教兒子，要照著老師傳的音檔一字一句用注音符號勉強寫出來，否則幾乎看不懂，無奈表示自己已經度過「連續幾個練到邊哭邊念的晚上！」

一名媽媽頭痛表示，國小的兒子月考要考閩南語的自我介紹，但教材卻讓她看了「霧煞煞」。圖／翻攝爆怨2公社

一名媽媽頭痛表示，國小的兒子月考要考閩南語的自我介紹，但教材卻讓她看了「霧煞煞」。圖／翻攝爆怨2公社

該名母親在爆怨2公社發文表示，自己的家庭不太會說台語，而教改要把閩南語列入月考範圍，而且是以上台演講方式來考，為了教小孩子，只能照著老師傳的音檔，一字一句用注音符號勉強寫出來，因為若是沒有音檔當作範本，幾乎8成都看不懂！而且練習到「連續幾個練到邊哭邊念的晚上！」、「每個學期都要崩潰一次」，無奈表示「可憐的兒子，唸到氣噗噗。」

一名媽媽頭痛表示，國小的兒子月考要考閩南語的自我介紹，但教材卻讓她看了「霧煞煞」。圖／翻攝爆怨2公社

該名母親指出，她不懂為什麼教改要將閩南語列入月考範圍，而且是以上台演講方式考試，質疑有些家庭從小就會學習台語，但有些卻沒有，學校教得又有限，對於不太會說台語的自己，絲毫沒有公平性，「除了崩潰還是崩潰！！！」

教育部國家語言發展法規定的本土語課程引起許多人質疑。有網友表示自己是客家人，台語並不是自己的母語，憑什麼一定要學這個，這是另一種霸凌嗎？當初國民黨政府限制只能說國語，到現在還被一堆人罵，結果現在民進黨政府用台語來扼殺其他母語？也有人表示，以前威權時代講台語會被處罰，現在台語列入月考項目，果然政府永遠最大！

這項政策也讓網友表示非常擾民，有網友表示，「講到好聽是母語，但又不是住在台灣的每個人的母語就是台語啊！莫名其妙！」、「小學時說台語要罰五塊，現在小學生要考台語⋯」、「台語各地口音不一，以什麼做為評分標準？我們會講台語，但跟學校的不太一樣，我女兒之前帶回來練習說要考試，我試過跟她對話練習，整個過程都覺得很好笑」、「台灣的閩南語課，光是看到課本都比家長自己教還差，有種竹竿銜接菜刀的味道！」、「用拼音的，我完全看不懂....」