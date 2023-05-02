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台中一中「烯環鈉」歧視原民 校長道歉：願承擔所有教育責任

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
原民議員黃仁（左）今天質詢台中一中「烯環鈉」事件，要求校長林隆諺下台。記者陳秋雲／翻攝
原民議員黃仁（左）今天質詢台中一中「烯環鈉」事件，要求校長林隆諺下台。記者陳秋雲／翻攝

台中一中4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，並宣傳販售飲品及活動內容，被批評帶有歧視意味。3位原住民議員今質詢，議員古秀英說，不要把侮辱當有趣，貶低原住民；朱元宏說，台中一中竟培養出狹獈觀念的學生，要求校方道歉；黃仁則要求校長下台。

台中一中校長林隆諺表示，個人對於本校園遊會的歧視性攤名，向全體原住民族朋友致歉，對於傷害原住民族朋友情感，感到十分抱歉，我們願意承擔所有教育責任，並即時進行尊重族群及多元文化的教育輔導。

前國小校長、議員古秀英今質詢說，不要把侮辱當有趣，貶低原住民。朱元宏強調族群平等，沒想到在台中一中竟有這樣歧視狀況，市府原民會應表達嚴正抗議，培養出來的部分學生觀念如此狹隘。黃仁表示，學校放任師生公然出現歧視原民的字眼，非常離譜，他要求校長下台。

林隆諺表示，本校於4月28日發現園遊會不當宣傳的圖片後，連同導師，隨即請學生將該圖片從社群媒體下架，並立即對該班進行教育輔導，以避免傷害擴大。但個人身為台中一中校長因督導不周，導致本次事件造成的遺憾，個人願意承擔所有教育及行政責任，接受主管機關懲處。

本次事件發生後，輔導室隨即關心原住民族學生，並詢問是否需要相關協助，輔導室將會持續關懷原住民族學生處境，並提供適當協助。同時行政團隊也關懷本校原住民族同仁，若感到不適或需要協助之處，行政團隊將提供全面協助。

林隆諺說，個人今日朝會對全校師生宣導，提醒全校師生尊重族群文化的觀念，同時，由學務處及輔導室於第一節課前及第五節課進到事件該班，進行「多元族群」與「多元文化」的教育輔導。另外，預計兩周後，將舉辦教職員尊重「多元族群、」「多元文化」的議題研習，期許教師們能將該觀念融入平常教學課程內容，或在相關議題時能夠引導學生正確觀念。

台中一中4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，並宣傳販售飲品及活動內容，被批評帶有歧視意味。圖／擷取自網路
台中一中4月29日校慶園遊會，有班級使用台語「死番仔」的諧音「烯環鈉」當攤位主題，並宣傳販售飲品及活動內容，被批評帶有歧視意味。圖／擷取自網路

原住民 議員 團隊

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